13,48 alatt futja a százat egy 7 éves fiú

Bár az amerikaiak szeretnek túlzásokba esni, és már minden idők legnagyobb sprinterét látják benne, de tény, él az Egyesült Államokban egy 7 éves fiú, aki már most

13,48 alatt futja a 100 métert.

Usain Bolt világcsúcsa 9,58 másodperc.

A Blaze (Csillag) becenevű kissrácnak több mint 300 ezer Insta-követője van, nem csak atléták, de például LeBron James, vagy a Tampa Bay Buccaneers futballcsapata is felhívta már rá a figyelmet. Bár Rudolph Ingram Jr. még csak az első osztályt kezdte meg az általános iskolában.

Négy éves kora óta fut, és egy korosztályos bajnokságon érte el a csúcsot. Az amerikai amatőr sportolók bajnokságán jóval idősebbek között is 100 méteren első, 200-on a második helyen tudott végezni. 60 méteren 8,69 másodperccel ért célba.

Gyorsaságát nem csak atlétikában, de amerikai futballban is kamatoztatja, a Buccanneers meg is hívta már egy edzésre a fiatalembert, őket is lenyűgözte a sebessége.

Blaze apja, Ralph Ingram Sr. felügyeli az edzéseit, kezeli fia Instagram-fiókját, és a Washington Postnak adott interjúban elmondta, törekszik arra, hogy gyereke normális életet éljen:

Soha nem hiányzott egyetlen edzésről sem, de ő még gyerek. Én vagyok az edző, a videós, a vezető, de itt nem a csúcsok számítanak, hanem csak az, hogy jól érezze magát. Ha ebből NFL, vagy olimpia lesz az nagyszerű, ha nem, az is nagyszerű.