A Tigris üvöltése visszatért

Woods vasárnap az augustai Mastersen hátrányból szerezte meg a győzelmet. Amikor végzett utolsó ütésével, nagy üvöltésben szakadt ki belőle jó néhány év kínlódása. Utána fiát szorította magához. Később arról beszélt, hogy nagyszerű a története, hiszen 1997-ben apja fogadta őt ugyanígy győzelmekor. Woods Augustában 2005-ben nyert legutóbb, nem sokan fogadtak volna rá, hogy 14 évvel később újra győzni tud ugyanott, hosszú lelki és testi szenvedések után.

A világ első dollármilliárdos sportolóját nem véletlenül fogadta óriási elismerés, nagyjából hozzá fogható sportegyéniségek, mint Stephen Curry, Tom Brady és Kobe Bryant tisztelegtek előtte, de még az amerikai elnök, Donald Trump is gratulált neki Twitteren, ahogy a korábbi elnök Barack Obama is. Sokan a sport legnagyobb visszatérésének nevezték győzelmét. A 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps pedig a közvetítésben is feltűnt, ott szurkolt Woods háta mögött. A teniszező Serena Williams azt írta, könnyek szöktek a szemébe, amikor látta Woods győzelmét. A kosaras Magic Johnson eljátszott a golfozó nevével. „A Tigris (Tiger) üvöltése visszatért!" – írta.

A győzelem, ami Woods 15. nagy tornagyőzelme is volt egyben, a világ legnagyobb újságjainak címlapjára röpítette a golfozót, a brit Guardian, Independent, Times is őt hozta, ahogy az amerikai Miami Herald, USA Today vagy a francia L'Equipe is. Hogy miért veszi körül ilyen nagy tisztelet és lelkendezés a játékost, érdemes átfutni az élettörténetét.

Woods már elég hamar megismerkedett a golffal, kétévesen ütőt fogott, háromévesen 9 lyukas pályán játszott, csodagyerekként mutogatták az amerikai tévékben. Be is váltotta hozzáfűzött reményeket, sorra nyerte a junior világbajnokságokat, de talán ennél is nagyobb eredmény volt, hogy 11 évesen megverte a karrierjét beindító és menedzselő golfőrült apját.

A karrierje töretlenül ívelt felfelé, többször megnyerte az amerikai amatőrbajnokságot, és már tinédzserként részt vehetett a legnívósabb tornákon. 19 évesen bekapcsolódott a PGA Tourba, egy évvel később pedig már profiként versenyzett. Már ekkor ömleni kezdett hozzá a pénz, és még jobb tárgyalási pozícióba került, amikor minden idők legfiatalabbjaként, 21 évesen megnyerte a Masterst. 1997 végére már a világranglista élére került. A következő években szinte legyőzhetetlenné vált, mind a négy nagy golftornáról (Masters, US Open, The Open Championship, PGA Championship) szerzett első helyet. 2003-04-ben volt egy kisebb hullámvölgye, de a következő két évben már újra ő dominált, sorra döntötte meg a rekordokat, 2006 végére már 54 győzelme volt, amiből 12-t a major tornákon szerzett.

2008-ban térdműtéten esett át, de nem sokkal operációja után még hirtelen halálban megnyerte a US Opent, ekkor mondta róla egyik vetélytársa, Kenny Perry, hogy fél lábbal is képes mindenkit megverni. A sérülése viszont súlyosabb volt, mint elsőre hitték, így újabb operációra volt szükség.

Ennél sokkal nagyobb csapást jelentett zűrös magánélete.

Feleségét, Elisa Nordegrent pornósztárokkal csalta meg – szexfüggősége miatt még rehabilitációra is járt – , rendszeresen veszekedtek, az egyik balhé után Woods egy tűzcsapnak is nekihajtott. A botrányok miatt sok szponzor otthagyta a szupersztárt, aki dollármilliárdokat bukott ezzel. Életével együtt a játéka is szétesett, egyre mélyebbre süllyedt a világranglistán, ha volt is egy-egy fellángolása, évekig nem tudott stabil formát mutatni.

2012-ben és 2013-ban képes volt kisebb versenyeket nyerni – ekkor volt a síelő Lindsey Vonn a barátnője –, újra a világranglista élére állt, de aztán jött a következő hullámvölgy, amiről könyök- és hátsérülése is tehetett. A hátával négyszer műtötték meg, minden rehabilitáció után újra próbálkozott a játékkal, de fizikailag egyszerűen már nem tudott magas szintre kerülni, a fájdalommal is állandóan meg kellett küzdenie. Többször hónapokat hagyott a ki a versenyzésben,

a világranglistán az 1199. helyezés jelentette a mélypontot.

2017 májusában Woods újra botrányával került címlapokra. A golfozót floridai rendőrök vitték be, miután teljesen elkészülve, mint később kiderült, begyógyszerezve találtak rá kocsijában. A tesztek elég kemény szereket mutattak ki nála, Vicodint, Xanaxot, Ambinet és Dilaudidot, és még marihuána nyomaira is bukkantak. Woods valószínűleg a fájdalmai miatt – a lelki problémái is ráerősíthettek erre – lett gyógyszerfüggő.

A klasszisra kijózanító pofonként hathatott ez a botrány, újra a versenyzésre kezdett koncentrálni, 2017 őszén ismét visszatért. Tavaly egyre versenyképesebb lett, márciusban már top 5-ös helyezést ért el, majd a PGA Championshipen második volt, nagy tornán 2009 óta ez volt a legjobb eredménye. Szeptemberben aztán újra nyerni tudott, 1876 nap telt el két PGA Tour-sikere között. Formája csak tovább javult, így Augustában a hétvégén újra magára ölthette a Masters egyik díját, a zöld zakót.

Woods benne van a korban, 43 éves, nagy tornát idősebben csak Jack Nicklaus nyert, ő 46 volt. Woodsnak így is van esélye, hogy övé legyen minden idők legtöbb nagy tornagyőzelme, Nicklausnak 18 van, hármat kéne még behúznia. Ha korábbi dominanciája érvényesül, és nem jönnek újabb sérülések, akár már idén utolérheti.

(Borítókép: David Cannon / Getty Images Hungary)