Két magyar is világranglista első sportlövészetben

Péni István után Major is nyert Újdelhiben a sportlövő-világkupán.

Major Veronika mindkét olimpiai pisztolyos számban, míg Péni István a kisöbű szabadpuska 3x40-es számában a világranglista élére állt.

A februári indiai világkupa-versenyen Major és Péni is olimpiai kvótát szerzett, előbbi megnyerte a lég- és a sportpisztoly versenyét is, utóbbi pedig az összetett puskások között győzött. A keszthelyi Major Veronika Új-Delhiben világcsúcsot is lőtt, ráadásul márciusban harmadik lett a légfegyveres Eb-n, így nem meglepő első helye.

Mellettük a puskás Sidi Péter mondhatja el magáról, hogy a top 10-es olimpiai számban: a komáromiak világ- és Európa-bajnoka légpuskában a 9., két hellyel megelőzve Pénit. Sidi összetettben a 11. helyen áll, írja az MTI.