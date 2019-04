Gombóc parasztlengőitől ments meg, uram!

Ha a kapott pofon után az illető folytatni tudja, akkor válaszol, és ez így megy egészen addig, amíg valaki fel nem adja küzdelmet. Nincsenek súlycsoportok, korosztályos elkülönítés, csak egy-egy kar és egy-egy tenyér. A győztes, aki minden pofon után állva marad, 30 ezer rubellel, mintegy 130 ezer forinttal, és természetesen a világ minden dicsőségével lesz gazdagabb.

A március végi tornáról készült videót a Vice kanadai kiadása tette világszerte népszerűvé, teljes joggal: már a videó első képkockái azonnal berántják a nézőt.

A fehér, asztalszerű pult két oldalán a későbbi hősünket, Vaszilij „Pelmen” Kamockij – beceneve nagyjából Gombócot jelent, de aki ismeri az orosz töltött tésztaételt, a pelmenyit, jobban el tudja képzelni, miről is van szó –, illetve már az első ránézésre is túl nagy önbizalommal kiálló kihívóját láthatjuk. Kamockij félelmet ébresztő 168 kilóval mérlegelt a torna előtt, teste két oldalán pedig a súlyához illó farönkök lógnak karokként. Nem mintha sokat számítana, de ő kezdheti a menetet – az ellenfél, sorsába beletörődve hátra teszi a kezeit, majd kicsit mintha előre is tolná az állkapcsát, majd becsukott szemmel várja végzetét.

Az pedig jön is, Kamockij pokoli erejű csapása nem sima győzelmet hoz, a zöld kabátos illető szó szerint hanyatt vágódik, úgy kell megfogni. Bár még feláll, és mutatja, hogy szívesen visszavágna, a bírók jelzik, hogy nincs olyan állapotban, és Kamockij simán megy tovább a következő körbe, miközben a kiesett fél egy kis repülősós kezelés közben próbál érvelni a reménytelen folytatás mellett.

A gyors kezdés meghozta Kamockij kedvét, a következő körre már félmeztelenül áll ki a ránézésre harmadakkora ellenfelével szemben. Ő három kört is bír, de látszik, hogy Nudli meg sem akarja erőltetni magát, pár kisebb ütéssel, pontozással lépteti csak le ellenfelét.

Felesleges fokozni, nagyjából minden kör hasonló eredménnyel váltakozik, a végén pedig úgyis a Trónok Harca Hegyének orosz megfelelője nyer – igaz, a döntőt (legalábbis a döntőnek kinéző összecsapást) érdemes kiemelni, ahol Kamockij a tétnek megfelelő komolysággal állt oda. Már elsőre akkora pofonnal válaszolt az idősebb, pólóinges férfi csapására, amitől kisebb meteoritok is kitértek volna a pályájukról, ám a férfi csodával határos módon odaállt egy második körre is, ahol már nem volt kegyelem – a második pofontól látszólag egy pillanatra eszméletét is veszti a fehér pólós férfi, akit kis híján egy másik dimenzióból kell visszarángatni.

Pelmen persze csak egy a sok helyi hős közül – a pofonbajnokság viszonylag elterjedt Oroszországban, 2018-ban például a moszkvai Szaricsev Erő Expón némileg kisebb fődíjért, 25 ezer rubelért (110 ezer forint) indulhattak a legkeményebbek. Ezt pedig szó szerint is kell érteni, a Unilad akkori cikke alapján ugyanis egy-egy pofon – bár ezt Pelmen parasztlengőit elnézve nem akkora meglepetés – a szédülésen felül is komoly kárt tud okozni, elég csak megnézni ennek az indulónak az arcát és nyakát – feltehetően – több forduló után.

A gyorsan jött népszerűségnek köszönhetően a pofonbajnokság szele Magyarországra is elért, június 23-án az I. Magyar Pofozó Bajnokságon félmillió forintot vihet majd haza a Gombóc sikereit megismétlő magyar próbálkozó.

Borító- és címlapkép: Dmitrij Kotov / Facebook