Messi nem a legnagyobb játékos világbajnoki cím nélkül?

Ronnie O'Sullivan hatodik világbajnoki címét szerezheti a most zajló tornán, de már az öttel is elégedett, és az eredményességétől függetlenül is a világ legjobb játékosaként tudja meghatározni önmagát, ő a snooker Lionel Messije.

A legtöbb világbajnoki címet, hetet Stephen Hendry szerezte a sportág történetében, de ennek ellenére O'Sullivant tekintik sokan minden idők legjobb snookeresének. Magát az érintettet is megkérdezték, mit gondol erről, és egy futballból hozott hasonlattal válaszolt.

„A rekordjaim önmagukért beszélnek, de az vitatható, hogy Stephen Hendry vagy én magam vagyok minden idők legnagyobbja. Neki hét világbajnoki címe van. Nekem csak öt, de úgy tűnik, hogy minden másban rekorder vagyok. Mintha csodálkoznánk, hogy Lionel Messi azért nem a legnagyobb futballista, mert nem nyert még világbajnokságot. Nehéz mindenkit kielégíteni, de a hét világbajnoki címet kivéve minden rekord az enyém. Stílusosan csináltam, ahol játszottam, agresszíven, támadóan, látványosan tettem" – mondta O'Sullivan.

A snookeres elismerte, hogy ezzel a játékstílussal nem mindig egyszerű eredményesnek lenni, de ő elégedett vele. Megjegyezte, minden évben feltűnik valaki, aki nagy formában van, de ő is mindig ott van. Büszke arra, hogy évről évre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt.

O'Sullivan utoljára 2013-ban szerzett vb-címet, azt mondta, ha valaki nem nyeri a tornát, akkor jobb az elején kiesni, mint például az elődöntő stresszét átélni, a második helyezettre már úgysem emlékszik senki.

Az ötszörös világbajnok szerint idén Neil Robertsonra, Judd Trumpra és Mark Allanre kell figyelni, de Mark Selby és John Higgins is okozhat meglepetést.

O'Sullivan egyelőre nincs könnyű helyzetben, a vb első fordulójában James Cahill 5-4-re vezet ellene. Cahill a vb történetében az első amatőr játékos.

