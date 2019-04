Bravúros magyar győzelem a vitorlázók világkupaversenyén

Vadnai Jonatán Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet is kiérdemelt a vitorlázók Laser S

Vadnai Jonatán nyerte a Genovában rendezett vitorlázó világkupaversenyt a Laser Standard osztályban.

Fotó: Jonatán Vadnai / Facebook

Az éremfutam nem kezdődött a legjobban Vadnai Jonatán számára, már az elején büntetést kapott, amivel a mezőny végére esett vissza. Innen kezdte meg a felzárkózást, és végül az ötödik helyen ért célba, ezzel megelőzte a versenyben addig vezető, világbajnok és olimpiai ezüstérmes, ciprusi Pavlosz Kontideszt.

A 21 éves vitorlázónak ez a győzelem pályafutása eddig legnagyobb sikere. Az éremversenyt bátyja, Vadnai Benjamin nyerte meg, aki így az összetett kilencedik helyén végzett a 111 fős mezőnyben.

Jonatán a futam után elmondta, hogy majdnem biztos volt abban, hogy büntetése az érmébe fog kerülni. Két évvel ezelőtt, egy kieli éremfutamon ez már egyszer megtörtént vele, és lecsúszott a dobogóról. Azt is hozzátette, hogy ciprusi ellenfelével, Kontidisszel közösen szoktak edzeni, így a mai verseny is egy edzésre hasonlított, annyi különbséggel, hogy most éremért zajlott a küzdelem.

A Vadnai testvéreket édesapjuk, Vadnai Péter készíti fel a versenyekre. Benjamin 2014-ben ifjúsági világbajnokságot nyert, a 2016-os riói olimpián 33. helyen végzett. Jonatán a 2014-es nandzsingi ifjúsági olimpián bronzérmet szerzett. Az U21-es Európa-bajnokságon ezüst, az U21-es világbajnokságon aranyérmes lett.