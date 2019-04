Azt beszéltük, hogy engedjük el a kezünket, azt is tettük

A budapesti asztalitenisz-világbajnokság negyedik napján az összes még versenyben lévő magyar egység búcsúzott. A nőknél a második kiemelttől vereséget szenvedő Mészáros Dóra, Pergel Szandra páros büszke teljesítményére.

Szerdán Magyarországot már csak három páros képviselte. A versenynap elején Szudi Ádám és Pergel Szandra vegyes párosban a címvédő japán duóval, Josimura Maharuval és Isikava Kaszumival játszott a nyolcaddöntőben. A magyar páros nem adta meg könnyen magát, két szettet elvett a japánoktól.

Egyesben Madarász Dóra 4-0-s vereséget szenvedett a szingapúri Feng Tien-vej ellen a 16 közé jutásért. Így is ő volt egyesben a legjobb magyar.

7 Galéria: Asztalitenisz-vb Budapesten - Negyedik nap Galéria: Asztalitenisz-vb Budapesten - Negyedik nap (Fotó: Szilágyi Anna / Index)

Madarász és Pergel délután párosban is játszott, nehéz feladat állt előttük, a második helyen kiemelt Szun Jing-sa, Vang Man-jü volt az ellenfelük. A magyarok bátran játszottak, 4-1-es vereséget szenvedtek, viszonylag szoros játszmákat hoztak le, a negyedikben csak 12-10-re verték őket.

„Felszabadultan mentünk a meccsre, tudtuk, hogy kockáztatnunk kell, hogy partiba legyünk velük. Sőt, a nagy labdameneteket mi tudtuk megcsinálni, nagyon sok extra pont összejött, amit a közönség is díjazott, élveztük a támogatásukat. A meccs előtt az volt, hogy engedjük el a kezünket, és ezt is tettük A szerva-szervafogadásban kellett betartanunk a taktikát, és ez sikerült is. Nagyon büszke vagyunk magunkra, hogy ilyen szintű meccset tudtunk játszani" – mondta Madarász Dóra az Indexnek. „Fantasztikus és színvonalas meccset játszottunk. Persze, lehetett volna még ennél is többet kihozni a meccsből, de azért elégedettek lehetünk" – tette hozzá Pergel.

A férfiaknál az Ecseki Nándor, Szudi Ádám páros játszott a nyolc közé jutásért, de jó rajt után a portugál Monteiro és Apolonia átvette az irányítást, és elég könnyen verte 4-1-re a magyar duót.

A vb-n más országokat képviselve is játszottak magyarok. A román csapatban lévő Szőcs Bernadette nem okozott meglepetést, a 16 közé sem jutott be. A hongkongi Szú Vaj-dzsam Minnie 4-0-ra verte. Szőcsnek aztán párosban sem sikerült a továbbjutás, a 16 között egy észak-koreai duó ütötte ki a román egységet, és vegyes párosban is kikaptak egy hongkongi kettőstől.

A finneknél szereplő Oláh Benedek is nyolc közé jutásért játszott férfi párosban, de egy dél-koreai duó 4-0-val ejtette ki őket.