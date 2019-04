A kínaik is félik a fehérorosz Tajcsi mestert

Szőcs Bernadette Európában már a legjobb asztaliteniszező, amiben bátyjának is fontos szerepe van. Ő is hallja, milyen szép jövőt jósolnak neki. Egy erdélyi család sztorija a vasárnap kezdődő budapesti vb-n teljesedhet ki.

A budapesti asztalitenisz-világbajnokságon szerdán már a legjobb 16 közé jutás volt a tét egyesben is. Az utóbbi évek uralkodó játékosa a kínai Ma Long simán vette ezt a kört, a mezőny nagy öregje, Vlagyimir Szamszonov nem tudta megingatni.

A asztalitenisz elég kortalan sport, sokáig lehet űzni, erre a budapesti vb-n is látni példát. A legidősebb versenyző a női mezőnyben induló Ni Xialian, a Luxemburgot képviselő pingpongos 55 éves. A férfiaknál is van szenior korú, a 43 éves Szamszonov több mint két évtizede tartozik a világlelitbe, korábban a legjobb kínaikkal is felvette a versenyt a fehérorosz, és még most is veszélyes.

Hosszú és eredményes karrier van mögötte, 18 évesen, 1994-ben nyerte első Eb-érmét. Azóta még begyűjtött 15 Európa-bajnoki érmet, közte hat aranyat, és a világbajnokságokon is eredményesen szerepelt, azokról két ezüstje és egy bronza van. Csak az olimpiai érem hiányzik neki. Jövőre is nekifut a megszerzésének, sorrendben hetedik olimpiájára készül.

Néhány dologban azért így is ő legjobb: ő az egyetlen, aki mind az öt földrészen nyert már nagy tornát, és az is egyedülálló, hogy több mint tíz éven át folyamatosan top 10-ben volt a világranglistán. Most is a jók közé tartozik, a 19. helyen áll.



Szamszonovot kiegyensúlyozott játékosnak tartják, a kínaiak stílusa miatt csak Tajcsi mesternek becézik, támadásban és védekezésben is elég jó, az asztalhoz közel és távol is erős, és elég takarékosan pingpongozik is. A címvédő olimpia bajnok és világbajnok ellen persze ez sem lehet elég.

Az első szettben hozta saját első adogatását a fehérorosz, de utána átvette Ma Long az irányítást, 5-8 után már csak egy villanásra futotta Szamszonovtól, egy hálón megpattanó és lelassuló labdát ölt meg beugrással.

A második játszmában is Ma Long kezdett jobban, de Szamszonov lassítani tudta kicsit a játékot, és sikeres lett az állandóan a kínai fonákját támadó taktikája is, 3-5 után fordítani tudott, majd 8-7 után már csak a fehérorosz csinált pontot, megnyerte a második szettet.

A következő játszmában Ma Long felpörgött, a szervafogadásnál teljesen átállt és a fonákoldalra, így szinte minden adogatást egyből tenyeressel ütött vissza. 5-1-re elment, és innen már csak kapaszkodott a fehérorosz, 11-6-ra nyert az ellenfele.

A negyedik szettben még nagyobb fölénybe került a kínai, 11-3-re nyert. Szamszonovnak nem jöttek be a fonák pörgetései, dekoncentráltan játszott, feszültté vált.Az ötödik játszma még durvábban, 5-0-val indult, még az időkérés sem segített Szamszonovnak. 3-8 után viszont magára talált, picit szorosabbá tette a meccset, 7-9 és 8-10 is volt, de a kínai élt az első meccslabdájával.

Szamszonovnak papíron nem sok esélye volt Ma Longot megvernie, de ennél azért ő is szorosabb meccsre számíthatott, a veresége után még nyilatkozatra sem lehetett rávenni.

A 16 közé jutásért játszott forduló meglepetéseket is hozott, búcsúzott 12. és 13. kiemelt is, a német Dimitrij Ovtcharovot a horvát Tomislav Pucar ejtette ki hétszettes meccsen, a japán Mizutani Dzsunt pedig a koreai Dzseung Jungszik verte 4-3-ra.