A világelső kínai is kiesett a budapesti asztalitenisz-vb-n

A budapesti asztalitenisz-világbajnokságon csütörtökön is férfi egyesben jött az első meglepetés, a nyolcaddöntőben kikapott a világranglistát vezető, első helyen kiemelt Fan Csen-tung, honfitársa, a kilencedik kiemelt Liang Csing-kung nyert 4-2-re.

A világbajnokság ötödik napja presztízsmeccsel kezdődött, a legjobb nyolcért két kínai játszott. A világelső és első helyen kiemelt Fan Csen-tung és a nagy ígéretnek tartott Liang Csing-kung.

A meccsük elég csendben zajlott, a kínai szurkolók is csak elég bátortalanul hallatták hangjukat, nem is nagyon tudták kinek szurkoljanak. Az első szettet az előző vb-n ezüstöt szerző Fan simán behúzta, 11-5-re elvitte. A másodikban azonban átvette az irányítást Liang, 11-4-re verte a fonákpörgetéseit rontó Fant. A harmadikban is LIang került előnybe, de 6-6-ra felzárkózott Fan. Liang rövid szerváiból nem tudott egyből támadni Fan, így ellenfele 9-6-ra elment. Ezután egy hosszú labdamenet végén jött közelebb. A hátraszorított Lian jó pár leütést még visszaadott, de a labdamenet végén ő rontott. Az utolsó pontoknál viszont ő volt a koncentráltabb, 11-8-ra elvitte a szettet.

A negyedik játszmában 7-7-ig fej fej mellett haladt a két hasonló stílusú pingpongos, mindketten agresszív támadók,de a nagy ütésváltásokból Lian jött ki jobban, 9-7-re, majd 10-8-ra is elment. Ekkor Fan jött két adogatással, az elsőt megcsinálta, a második előtt viszont Liang időt kért. Érezte, hogy sorsdöntő lehet a szett, kétjátszmás előnnyel komoly nyomás alá helyezhette Fant. Ez össze is jött neki, 11-9-re behúzta ezt a játszmát is.

Az ötödik szettben magabiztosan kezdett Fan, 3-1-re elment, de nem tudta tartani a ritmust, Lian 4-3-ra átvette a vezetést., egyből jött is az időkérés. Liang előnye azonban maradt, 5-4 után már két ponttal vezetett, egy nagy labdamenet végén, távolról adott egy csuszát Fannak. A világelső 7-5 után nagy feltámadást mutatott be, kicsit változtatott a stílusán, lassított a játékán, míg Liang sokat kockáztatott, hogy lezárja a meccset. Fan 11-8-as szettel szépített 3-2-re.

A hatodik játszma is kiegyenlítetten kezdődött, 3-3 után viszont hárompontos előnybe került Liang, a hatodik pontját megint egy látványos labdamenet végén, hátraszorított helyzetből szerezte. Fan újra feltámadt, sikerült egyenlíteni, de 7-7 után már nem tudott pontot csinálni, Liang nyert 11-7-re, összességében 4-2-re.

Fan Csen-tung kiesése nagy veszteség Kínának, azok után, hogy szerdán a második kiemelt versenyzőjük, Hszü Hszie is búcsúzott. Három pingpongosuk még versenyben van, közülük bármelyik megnyerheti az aranyat.