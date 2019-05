Trump kitüntette Tiger Woodsot

Donald Trump amerikai elnök a legmagasabb polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet adományozta Tiger Woods golfozónak hétfő este a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ünnepségen.

Az elnök méltatta a 43 éves sportoló sikereit, vasakaratát és állandó győzelemre törekvését. "Győzni, győzni, győzni, ez testesíti meg az amerikai szellemiséget" - fogalmazott Trump.

Rövid beszédet mondott Tiger Woods is, és pályafutását "különleges kalandnak" nevezte. Elcsukló hangon köszönte meg mindazoknak, akik mellette álltak "jóban és rosszban, csúcsokon és mélypontokon is". Külön kiemelte az ünnepi ceremónián jelenlévő édesanyját.

Woods büszkén jegyezte meg, hogy ő a negyedik golfozó, aki megkapta az Elnöki Szabadság-érdemrendet. "Nagy megtiszteltetésnek" nevezte az elismerést.

Arnold Palmer és Jack Nicklaus golfozót 2004-ben és 2005-ben George W. Bush elnök tüntette ki, 2014-ben pedig Barack Obama Charlie Siffordot.

Az Elnöki Szabadság-érdemrend-et 1945-ben még Harry Truman elnök alapította a második világháborúban teljesített civil szolgálat elismeréseként. A hagyományt John Kennedy elnök erősítette meg 1963-ban, és azóta minden évben a kiemelkedő teljesítményt felmutató személyeket - köztük politikusokat, sportolókat, egyházi kiválóságokat - jutalmaznak vele.

Woods kitüntetését Trump április közepén Twitteren jelentette be, miután Woods ötödször is megnyerte a US Masterst, a golfozók idei első Major-tornáját. Az amerikai elnök - aki maga is szenvedélyes golfozó, Woodsszal is többször játszott már - akkor Twitteren is gratulált, majd személyesen is felhívta a sportolót.

"Micsoda nagyszerű visszatérés egy nagyszerű fickótól!" - írta Trump, utalva arra, hogy Tiger Woods három gerincműtét - és több magánéletbeli válság - után tért vissza tavaly, és mindjárt a legjobbak közé. (MTI/Index)