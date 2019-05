Hosszú Katinka: Nem nevettek ki, hogy még többet akarok bírni

A 2020-as tokiói olimpia elég nagy feladat elé állítja a sportolókat, az extremitásokra már most érdemes felkészülni. A Scitec Sport- és Táplálkozástudományi Intézet erről tartott egy szakmai workshopot Hosszú Katinkával és sportszakemberekkel.

Tokióban az olimpia idején extrém hőség várható, plusz az időeltolódással is meg kell küzdeni, az úszóknak ráadásul ottani idő szerint délelőtt lesznek a döntőik este helyett.

Szász Máté biológus, a Scitec Institue szakmai vezetője szerint mindegyik témát külön kell kezelniük a sportolóknak, és Japán eltérő mikrobiológiai környezete is fontos lehet számukra. Szász úgy véli, itthoni körülmények között is lehet részben adaptálódni ezekhez. Meg lehet szokni a hőstresszt, és arról is van szakirodalom, hogy például bányászok milyen táplálkozási stratégiát követettek ahhoz, hogy nagy melegben is hatékonyak legyenek a fizikai munkában.

Hosszú Katinka és edzője, Petrov Árpád is úgy véli, hogy a délelőtti úszódöntők jelentenek nagy kihívást. Hosszú úgy tervezi, hogy 5-6 versenynapja lesz, de ha egy éjszakai alvása nem sikerül, az visszaüthet, nincs módja délután pótolni.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó elég nagy stábbal dolgozik együtt, van külön masszőre, egy holland gyógytornász és erőnléti edzője, míg a sportdietetikát Szász viszi. Petrov megjegyezte, az edző az első az egyenlők között. Neki kell felmérnie, kivel érdemes együtt dolgozniuk, és ki kuruzsló, akit el kell hajtani.

Szász Máté nem laborpatkányt lát bennünk, idomulunk egymáshoz. Korábban olyan dietetikussal dolgoztam, aki sztenderdeket követett, ő viszont egészen értelmes dolgokat mond

– jegyezte meg Petrov.

A biológus megnézte Hosszú intenzív edzéseit és ismeri az úszó napirendjét is. „Tudja, hogy mi az, amit meg tudok tenni. A logisztikai dolgaimat is átlátja, a táplákozást is ehhez szabja. Amikor együtt kezdtünk dolgozni, azt mondtam neki, hogy szeretnék többet bírni és gyorsabban regenerálódni. Nem nevetett ki" – mondta Hosszú.

Az úszó úgy gondolja, hogy a sporttáplálkozásban is magas szinten áll, azokat az elveket követte, amelyeket még 2009-ben, amerikai egyetemén tanult meg egy dietetikustól. Ezek egy részéről most derült ki, hogy nem a leghatékonyabbak az esetében. Ő is, az edzésmunkája is változott az idők során. Hosszú megjegyezte, egyszerre nem változtattak túl sok tényezőn, mert akkor nem is tudnák kikísérletezni, mi működik nála.

„Nekem az a filozófiám, hogy csak úgy tudjuk tologatni a határokat, ha elérjük azokat"

– mondta Hosszú, amikor szóba kerültek intenzív edzései és az, hogyan kerülhető el a túledzettség. Petrov azt vallja, hogy a versenyző előtt magasra kell emelni a lécet, annyira, hogy ne legyen neki unalmas átlépdelni, de ne is féljen tőle.

A Magyar Antidopping Csoport vezetője, Tiszeker Ágnes megjegyezte, hogy a legális teljesítményfokozás az, amikor a szakma összefog, és erre végre Magyarországon is látni példákat. Felidézte, hogy 2008-ban a pekingi olimpián megnézte a 23-szoros bajnok Michael Phelps edzését. Az úszót nagyjából egy 30 fős stáb követte, elemezték a mozgását, élettani adatait, mindenre volt szakembere, semmit sem kellett tudnia külvilágról, míg ezzel szemben az egyik magyar sportoló azt nyomozta, hogy melyik busszal juthat el az olimpiai faluba.