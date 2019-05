Francia életérzés a Vérmezőn

A Vérmező Attila út felőli sétányánál – úgy tíz óra felé – már ötvenen gyülekezhettek, itt rendezték az országos pétanque-bajnokságot a hétvégén. A résztvevők ruházatából az egyből világos lett, hogy nem csak piknikezni érkeztek a parkba. Az egységes verseny pólókból első látásra kiderült, hogy komoly pétanque élet van az országban, Pécsről rögtön két klub színei is feltűntek. A lombok alatt vagy harminc pályát alakítottak ki, ezeken egyszerre több korcsoport mérkőzései is zajlottak a ragyogó napsütésben. A sok golyóhajigáló ember közt egy pillanatra úgy érezhettük magunkat, mintha nem is Krisztinavárosban, hanem a Tuileriák kertjében járnánk egy átlagos hétköznapon. A szervezők arra is gondoltak, hogy a parkot ne foglalják és zárják el teljesen, a pályák mellett helyet hagytak a futóknak, a babakocsit tolóknak és a kutyát sétáltató nyugdíjasoknak is.

Első ránézésre

a játék leginkább a jég nélküli curlinghez hasonlítható,

a lényeg itt is az, hogy a saját dobóeszközeinket közelebb juttassuk a célhoz, mint az ellenfelünk. Ami a pétanque esetében egy kicsi, színes golyó, amit a hazai nyelvújítók öcsinek kereszteltek el. A játék elején az öcsit hat és tíz méter közötti távolságra kell dobni a kezdőkörből a murvás, vagy apró-kavicsos talajon. A gyakorlott játékosoknak ez nem okoz nehézséget, de a távolságot szertartásszerűen akkor is lelépik, ha az öcsi szemmel láthatóan tökéletes helyen van.

A pétanque legfőbb szabálya, hogy a golyókat mozdulatlan lábakkal kell eldobni. Messziről nézve furcsának tűnt, hogy mindenki ugyanolyan, a napsütésben ezüstösen csillogó golyókkal játszik, de ez csak a laikus látszat. A golyókat úgy lehet megkülönböztetni egymástól, hogy azokba eltérő mintázatokat és azonosítókat gravíroztak. Akadnak egészen különleges és egyedi készítésű dobóeszközök is, amiket a használójuk kezéhez igazítva készítenek el. A golyók súlya nem éri el az egy kilogrammot, 620 és 800 gramm között változhat.

A játékosoknak alkalmazkodniuk kell a körülményekhez. A pálya nem mindenhol tökéletesen egyenes, így egy jónak tűnő dobás is méterekkel gurulhat odébb a becsapódás után, olykor egy pocsolya jelenthet vizes akadályt a játéktéren belül.

A kezdést sorsolással döntik el, a játékban mindig az dobhat, akinek a golyója messzebb van az öcsitől. A hagyományos, két játékos egymás elleni meccsén 3-3 golyóval játszanak a játékosok. A pétanquenak A profik olyan trükköket is bevethetnek, hogy egyszerűen kiütik a másik golyóját, vagy az öcsit lökik odébb, ha telibe találják, így nemcsak az ügyesség, hanem a stratégia érzék is számít. Egy körben annyi pontot szerezhet az egyik játékos, amennyi golyója közelebb van az öcsihez. Egy mérkőzés addig tart, amíg valaki eléri a 13 pontot, ez órákba is telhet. Ebből is látszik, hogy a pétanque nem a rohanó emberek szórakozása, játék közben bőven jut idő a társalgásra.

Ez az életérzés a pétanque igazi varázsa.

A parkokban és tengerpartokon kikapcsolódókból teremt közösségeket. Nem véletlenül a Mediterráneum téréségében a legnépszerűbb ez a sport. A játék hazai megszállottjai közül sokan a külföldi nyaralásaikon találkoztak először a pétanque-kal, és próbálnak meg a sportág itthoni úttörői lenni.

Ez a francia népi sport 30 éve honosodott meg Magyarországon hivatalos formában is, ekkor alakult a hazai szövetség. Az első pétanque egyesület a Kamaraerdőn született, jelenleg 13 tagegyesülete van a szövetségnek, ezek döntő többsége nyugat-magyarországi. Az ország keleti fele a pétanque élet szempontjából (is) szürkezóna, ott kevesebben űzik ezt a játékot szervezett keretek között.

Eredmények Gyerek korosztály: I. Klauzer Dávid (Sárvári Sakk Klub) II. Benkő Zsófia (Sárvári Sakk Klub) III. Szabó Soma (Nomád) IV. Szabó Mátyás (Nomád) Serdülő korosztály: I. Varga Dávid (Sárvári Sakk Klub) II. Kerekes Konrád (TPK) III. Vekszli Amira (Sárvári Sakk Klub) IV. Molnár Lili (PVMSK) V. Klauzer Lili (Sárvári Sakk Klub) Női: I. Kárpáti Zsófia (MÖSE) II. Simon Ágnes (PVMSK) III. Monteiro Giovana (Balaton SE) IV. Teyermeier Mónika (Sárvári Sakk klub) Férfi: I. Kutasi Péter (PVSK) II. Berta Ádám (PVSK) III. Tálosi Krisztián (PVSK) IV. Péli Rezső (PVMSK)

Kocsis Tamás, a szövetség elnöke elmondta, hogy jelenleg közel ötszáz igazolt játékos lehet itthon, akik között emelkedik a fiatal és ifjúsági korúak aránya. Nemzetközi összevetésben a magyar versenyzők és válogatottak a középmezőnyben vannak, az elmúlt évek nemzetközi versenyein szép eredményeket értek el több szakágban is.

A tudásimport különösen fontos a játék hazai fejlődése és terjedése szempontjából, rendszeresen hívnak ide francia és belga edzőket, hogy edzéseket tartsanak a magyar játékosoknak a hazai edzőtáborokban. A Centropa Cup nevű sorozatban is indulnak versenyzőink, akik a közép-európai régió versenyein sokat tudnak tanulni a pétanque-ban előttünk járó szlovákoktól és lengyelektől.

Molnár Csaba, a Budapesti Pétanque SE vezetője, és az országos bajnokság főszervezője szerint látványosan fejlődik a fővárosi pétanque-élet. Húsz évvel ezelőtt már tartottak hasonló versenyt a Vérmezőn, de sokáig nem volt ilyen nagyszabású eseménye a sportágnak Budapesten. Mióta Újpesten felépült egy fedett pálya, a téli időszakban is lehet versenyezni és edzéseket tartani. A legfőbb céljuk, hogy szélesítsék a sportág tömegbázisát. Magyarországon jelenleg a pétanque a hobbi és a félprofi állapot között van, idővel ebből szeretnének kitörni.