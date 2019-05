Palik László nekünk hitt, nem a szemének

Ez a történet 2000-es, majdnem 19 éves, Palik László már akkor is Palik Laci volt, az Index pedig még csak a mi szemünkben volt az az Index, ami manapság is. Sőt, Palik Laci már leendő igazgató úr (Hungaroring), és a 2000-es olimpián ő lett a házigazda, ami régebben Baló György is volt. Az amőbából és a Forma-1-ről ismert Palik foglalta össze az olimpiai híreket, hogy akik a 9 óra időeltolódás miatt lemaradtak néhány információról, azok is mindent tudjanak. Akkor még nem volt M4, csak Telesport.

Mi akkoriban éjfélre jártunk dolgozni – ez jövőre is így lesz, és addig is így volt -, hiszen Sydney-ben akkor kezdődött az élet, és írtuk a híreket. Cikkeket, győzelmeket, nyilatkozatokat. Közvetítettünk is, feltaláltuk a percről percre műfaj elődjét, SZIM például letolta a Dream Team meccsét, amikor 85-83-ra megverték a litvánokat. A kosármeccs sajátossága, percenként több bejegyzés is volt.

Már egészen kulturált volt az olimpia honlapja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság öreguras vezetői totálisan rácáfoltak önmagukra, más kérdés, hogy olyan sokat nem is fejlesztettek rajta.

De nem is ez volt a lényeg, hanem hogy néha Palik ugyanazokat a szófordulatokat használta felolvasás közben, amiket megírtunk. Valahogy mindig az jutott eszébe egy heroikus súlyemelő gyakorlat, vagy egy elegáns ippon után, ami nekünk. Volt egy sanda gyanúnk, hogy kinyomtatta az internetet.

Így hát egyik éccakáról a másikra megszületett a gondolat, ha már ennyire figyel az Indexre, és legalább annyira szereti a tréfát, mint mi, akkor véletlenül nem úgy írunk egy nevet, ahogy anyakönyvezték, hanem máshogy.

Így született meg az ördögi terv.

Többes számban írok, mert általában ketten voltunk éjszakás ügyeletben, egyedül könnyebb lett volna aludni a holtpontoknál. És ennyi év távlatából már nem is tudom, pontosan ki volt az ötletgazda, miért a női tőrversenyre esett a választásunk 2000. szeptember 21-re, hogy szeretnénk hibázni egy apróbbat.

De az biztos, hogy a német vívónő Rita Königet átkereszteltük, és Rita Kaiser lett, aki történetesen Mohamed Aidával vívott. Gulyás László, a vívás nagy szakértője be is jelentkezett a pást mellől, és elmondta, hogy ez a König-Mohamed asszó hamarosan kezdődik.

Palik ellenben az általunk használt Kaiserhez ragaszkodott, úgy is harangozta be.

Lement a meccs, König megnyerte 15-8-ra, ezzel bejutott az elődöntőbe. Gulyás tisztességesen elmondta az eredményt, ám az összefoglalóban Palik kitartott amellett, hogy Kaiser győzte le Mohamedet. Sőt, König egyenesen a döntőig jutott, erről is tisztességesen jelentett Gulyás kintről, Palikot nem zökkentette ki, szerinte Kaiser jutott a döntőbe.

Akkor persze még nem tudtam, hogy Rita König tökéletesen beszél magyarul, nem is olyan rég találkoztam vele Tauberbischofsheimben, és olvashatnak is vele hamarosan egy interjút itt az Indexen.

Palik 2001-ben bejött az Indexbe, akkor még volt egy Törzsasztal rovat, amelyikben az olvasók kérdéseket tehettek fel neki. Kapott is egyet erről, hiszen ezt az esetet Uj Péter is megörökítette a Népszabadság szerdájában, nemcsak mi kuncogtunk rajta. Furcsa palik a tévében címmel is írtak róla.

Palik így reagált:

Ismereteim szerint az internet a szabad vélemény- és híráramlás egyik korlátozás nélküli biztosítéka. Ezért bátorkodtam az olimpia alatt hírforrásként ezt a csatornát használni, hogy a lehető leggyorsabban tudjam tájékoztatni a nézőket. Ha az Index készítői úgy gondolták, hogy az ő reklámozásukra nekem minden hírnél el kellett volna mondanom a forrást, vagy legalább is azoknál, amelyek az Indextől származtak, akkor egyetlen dolgot kellett volna tenniük: felhívni engem, és jelezni igényüket. És akkortól kezdve ezt megtettem volna. Ehelyett ők tréfálkoztak velem, és ezáltal szerintem a nézőkkel. Mindez, amit mondok, természetesen csak akkor igaz, hogy ha ezt az Index csinálta. Ha nem, akkor kérem az akkori rettentő bátor, és az arcát a véleményéhez a mai napig nem társító tréfamestert, hogy az Index jó hírnevének megőrzése végett mutassa meg magát.

Ami nekem először feltűnt az Indexben, az önmagunk szórakoztatása volt a tájékoztatás mellett. 19 éve is így volt, most is így van.