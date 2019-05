Szabó Tünde: 2024-ben jöhet a valaha volt legerősebb magyar olimpia

Egy hete fogadta el a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) azt a 10 éves stratégiai tervet, ami komoly kritikát fogalmazott meg a sportszakma, az élsport és a versenyek szervezői felé. A MOB közgyűlésén ott volt a sportállamtitkár Szabó Tünde is, aki azóta PR-módba kapcsolva próbálja kicsit javítani a magyar sport képét, most épp a Magyar Nemzetnek nyilatkozta azt, hogy

a 2024-es párizsi olimpián minden idők legjobb magyar szereplését várja.

Ezt arra alapozza, hogy míg korábban roskatag létesítményekben készültek az utánpótlássportolók, addig ez mostanra gyökeresen megváltozott, ám mivel 12-14 év, mire egy utánpótláskorú sportoló eléri az elit felnőtt szintet, a nagy ugrás 2024-re következhet be a sportba.

Ehhez persze nagyot kellene hajráznia a magyar sportnak, az eddigi legjobb olimpiai eredményünket az 1952-es helsinki tornán értük el, ott 16 aranyat, 10 ezüstöt és 16 bronzot nyertek a magyar sportolók, ezzel szemben legutóbb Rióban 8 arany, 3 ezüst és 4 bronz volt a teljesítmény.

Az interjúban Szabó Tünde kitér arra is, hogy óriási előnyt jelent a hazai sportolóknak, hogy a 2020-as tokiói olimpia előtt több sportágban (asztalitenisz, öttusa, vívás, kajak-kenu) is Magyarországon rendezik a világbajnokságot, arra pedig még nem is mer gondolni, hogy a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit a magyar csapat nélkül kell majd esetleg megrendezni.