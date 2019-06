Biles megint olyan ugrást hozott, amit csak férfiak tudtak megcsinálni

Simone Biles már mindent megnyert életében, négy olimpiai aranya és tizennégy világbajnoki aranya van, és folytatódhat is a tornász dominanciája. Edzésein újra megcsinált egy olyan elemet, amire eddig csak férfiak voltak képesek.

Biles már tavaly októberben bemutatott egy olyan ugrást, amit más nő még nem csinált meg nemzetközi versenyen. Ezt a kombinációt (dupla nyújtott testű fordulat fél csavarral) azóta Bilesnak hívják. A tornász ezt fejlesztette most tovább talajon, a Bileshoz hozzáadott még egy nyújtott testű előreszaltót, ahogy az a múlt héten közzétett felvételen látszik.

summer floor training 2019 👀 pic.twitter.com/2qUzSBtmVH — Simone Biles (@Simone_Biles) 2019. május 28.

Egy még ennél is nehezebb ugrást is begyakorolt már az amerikai válogatott edzésén: három csavart visz át egy dupla hátraszaltóba. Igaz, egy olyan gyakorló szőnyegen, ami több rugózást biztosít, mint a versenyszőnyegek. Ez is egy olyan elem, amit nő még nem csinált meg, és férfiak közül is csak néhányan mutatták be.

Ha nemzetközi versenyen is sikerül Bilesnak ez az elem, valószínűleg róla fogják elnevezni és kerül be torna kódkönyvébe. Ha beveszi a gyakorlatába ezt az elemet, félelmetesen magas nehézségi pontszámból, 7,3-ből indul. A tavalyi vb-n 6,7-essel nyert talajon.

Az Olympic Channel szerint Biles elég bátor, hogy megosztotta a gyakorlatokról a felvételeket, mert a legtöbb tornász azt szereti, ha versenyen látják először az új elemét, nehogy a zsűriben ülő bíróknak elvárásaiknak legyenek velük szemben.