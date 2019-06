Hosszú Katinka új pasija után kutakodnak

A sportolók magánélete természetesen kevéssé tartozik a nyilvánosságra, ám Hosszú Katinka olimpiai bajnok ebben is kivételesnek számít. A nyilvánosság ugyanis rendre értesülhetett - maguktól a szereplőktől is -, hogy áll Hosszú és egykori férje és edzője, Shane Tusup szerelme, házassága, majd később a kapcsolat megromlása és a válás is nyilvánosságra került.

Az élsportolók magánélete utáni érdeklődés persze érthető, hiszen az esetek nagy részében hatással van a sportteljesítményükre. Ezért is figyelt fel a sajtó Hosszú Katinka mostani - korábbiakat idéző - kiugró teljesítményére. Hosszú szombaton például 400 méter vegyesen a világ idei legjobbjával, 100 méter pillangón pedig egyéni csúccsal győzött, vasárnap pedig 200 méter vegyesen nyert 2:09.39 perces idővel az úszó Mare Nostrum sorozaton.

A Blikk a hétvégén megtalálni vélte a választ a jó formára:

Hosszú Katinka újra szerelmes

- közölték szombaton, miután egy olvasójuk fotókat küldött arról, hogy Hosszú a barcelonai La Rambáln sétálgat kézenfogva egy férfival.

Korábban a Hot! magazin azt vélte tudni a férfiról, hogy "egyelőre nem akarja túl közel engedni magához az udvarlót; ez érthető is, nem szeretne ismét csalódni". Maga Hosszú márciusban annyit nyilatkozott a 24.hu-nak a magánéletéről, hogy "Shane nélkül önmagamnak érzem magam". Arról pedig, hogy van-e új kapcsolata, azt mondta: "Szerintem ez csak rám tartozik. Pont abból tanultam meg, hogy tavaly év elején bajlódtam a médiával. Pontosabban nem a médiával – hisz ők csak végezték a munkájukat –, hanem önmagammal."

A bulvársajtó azonban szolgálatba helyezte magát, és a Bors hétfőn azt írta, hogy egy úszóedző fiába szerelmes Hosszú.

Hogy Katka mikor és hogyan melegedett össze Mátéval, azt nem tudom. De az biztos, hogy a rendkívül jóképű srác teljesen levette a lábáról. Nagyon szerelmes, és ez minden pillanatában érződik

- mondott nem túl sok konkrétumot Hosszú egyik ismerőse. A lap közölte is, a kutakodás eredményét, kiről lehet szó, ám nyilván majd Hosszúnak kell döntenie, mikor hozza nyilvánosságra, ki az új szerelme.