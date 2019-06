A 2Rule bekerült a sportáruház kínálatába, a termékei már kevésbé

Már a nyáron szabadulni akartak Kővári Ágitól, most érdemei elismerése mellett tanácsadó lesz.

Elmaradt a hazai könnyűipar felvirágoztatása, de a jövő így is sokat ígér a legmagyarabb sportmárkának.

Mától kaphatók a 2Rule termékei az Intersport kínálatában – villanyozta fel szerkesztőségünket a nagy hírrel a csütörtökön kapott sajtóközlemény.

A bejelentés igazi súlyának megértéséhez nem árt tudni, hogy a vezető világmárkák méltó riválisának szánt és egyben a magyar könnyűipar felvirágoztatására hivatott, Mészáros Lőrinc-féle hazai sportmárka termékei közel egy év csúszást követően kerültek végre kiskereskedelmi forgalomba. Így már mindenki érti, miért pattantunk azonnal autóba a hírre, lelkesedésünket még az sem lohasztotta, hogy miként a 2Rule tavaly nyári szárnybontása alkalmával, úgy ezúttal sem kaptunk meghívást az örömteli hírt bejelentő sajtótájékoztatóra.

De mit törődik ilyesmivel az ember, ha közben lelki szemei előtt már látja magát kilépni a legközelebbi Intersport ajtaján, talpig felcsúti ultrának öltözve.

Az üzletben aztán úgy foszlott le rólunk a lelkesedés, mint visszarántott balszélsőről a 2Rule mez.

A boltban sehol sem található termékek után hiába kutatva végül az egyik eladó sietett segítségünkre, aki érdeklődésünkre a helyiség hátuljában lévő asztalhoz irányított, és két, félig nyitott papírdobozra mutatva közölte, hogy most érkezett meg a szállítmány a Magyar Sportmárka Zrt.-től, egyelőre ennyit kaptak. A vásárlás viszont még egy kicsit odébb van, mert előbb leltározniuk kell az árut.

Ennyi már igazán nem számít egy év várakozás után – gondoltuk, de aztán gyorsan kiderült, hogy bármeddig is leltározzanak, abból nekünk nem kerül 2Rule mez.

Az eladó ugyanis a mezekre vonatkozó kérdésünkre három különböző elasztikus pólót tett elénk, és közölte hogy a rövidujjú felsőruházati termékeket tekintve jelenleg ebben merül ki a kínálat. Azaz egy diósgyőrinek tűnő edzőpólóban, egy jellegtelen piros edzőpólóban és egy fekete-szürke aláöltözetben.

Csalódottságunk láttán azt a jó tanácsot kaptuk, hogy inkább a budaörsi üzletet kellett volna felkeresni, mert az sokkal nagyobb, lévén az a központi bolt, a sajtótájékoztatót is ott tartották.

Mielőtt még azonban elindulhattunk volna, segítőkész emberünk némi telefonálgatással kiderítette, hogy feleslegesen mennénk a budaörsi – vagy bármelyik másik – Intersportba, hogy ott végre vásárolhassunk "a 2Rule csapatoknak tervezett kollekciójából". Ugyanis Budaörs sem kapott a profi futballcsapatok szereléséből. Ha pedig ők nem kaptak, akkor más sem – tette hozzá emberünk, majd egy ismert szurkolói boltot javasolt, hogy ott talán tudnak mit kezdeni az igényeinkkel.

Továbbra is 2Rule nélkül maradtunk tehát, de töretlenül reménykedünk benne, hogy egyszer még magunk is hozzájárulhatunk márka piaci növekedéséhez, ha lényegesen szerényebb mértékben is, mint az a tucatnyi sportegyesület, ahol a korszellem rezdüléseire fogékonyan már bizalmat szavaztak Mészáros Lőrincék termékeinek.

A 2Rule-ra vágyó tömegeknek tehát marad a bizakodó várakozás. Lehet, hogy épp erre gondolva nyilatkozta azt a csütörtöki bejelentés alkalmával a céget ősz óta vezető Bendik Bernadett, hogy "2018 a piacra lépés éve volt a 2Rule-nál, 2019 pedig a bizalomé és az imázsépítésé".

Még ennél is találóbban ragadja meg a lényeget a márka új fősora, ami a szintén egy éve csúszó, de sokadik alkalommal is hamarosan indulónak mondott webshop nyitólapjának "Hamarosan jövünk!" felirata felett üdvözli a látogatókat, és így szól:

2Rule: Higgy benne – az számít igazán.