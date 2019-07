Még százszámra bukhatnak le orosz sportolók doppinggal

A vizeletmintáknál hatékonyabb lehet, ha a nyomozók is beszállnak a dopping elleni harcba.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 298 orosz sportoló doppingmintáját találta gyanúsnak azok közül a minták közül, amelyeket még moszkvai laborból szerzett meg újraellenőrzésre.

A WADA 2262 mintát kapott meg az oroszoktól, ezek közül 298 sportolóhoz köthető 578 minta lett doppinggyanús. 43 esetben már bizonyíthatóvá is vált a doppingolás, a WADA értesítette is az érintett nemzetközi sportszövetségeket, most ezeknek kell meghozni a szükséges szankciókat.

„Egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy igazságot szolgáltassunk a csalók ellen, de még sok munka van hátra” – mondta Günter Younger, a WADA nyomozásait vezető igazgató.

A szervezet januárban és áprilisban kapott mintákat és nyers adatokat a moszkvai laborból, ezeket ellenőrizték újra.

Az orosz doppingbotrány 2015-ben robbant ki, majd a 2018-as téli olimpia előtt sorozatban buktak le az orosz sportolók, és kiderült, a szisztematikus, az állam által is irányított doppingolás nem nagyon változott. Az orosz sportolók így több világversenyen nem képviselhetik Oroszországot, hanem függetlenként indulnak. Az oroszok csak akkor kaphatják vissza státuszukat, ha teljesítik a WADA doppingellenes feltételeit. Az egyik feltététel a moszkvai labor mintáinak átadása volt, amit nagy nehezen végül teljesített Oroszország.