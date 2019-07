Nem sérült meg komolyabban a triatlonos Bicsák Bence

Sem törése, sem komolyabb szakadása nincs a a vb-sorozat hamburgi állomásán hatalmasat bukó magyar triatlonos Bicsák Bencének, aki bicegve már sétálni is tud, és bízik benne, hogy a sérülése nem érinti majd a versenyszezonját – írja az MTI.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bence Bicsák (@bicsu) által megosztott bejegyzés, Júl 8., 2019, időpont: 2:57 (PDT időzóna szerint)

A 23 éves versenyző a szombati egyéni verseny kerékpáros számában sérült meg, miután a dán Andreas Schilling megcsúszott az esős pályán, és többek közt őt is elsodorta. A magyar sportoló térddel csapódott neki a kordonnak, kórházba is kellett szállítani, így nem tudta vállalni az indulást a vasárnapi csapatversenyen sem. A sportoló most az MTI-nek elmondta, a hamburgi kórházban a röntgen megállapította, hogy nincs törése, és bár Magyarországon még várnak majd rá vizsgálatok, a kezdeti sokkon már túl van. Mint mondta, nem tört el semmije, és komolyabb szakadása sincs, bicegve pedig már sétálni is tud.

Ezt megelőzően egyszer már ültem mentőben is, de kórházba most vittek először. Ott öt órát feküdtem a hordágyon, amíg sikerült összevarrni a sérült térdemet.

– mondta a balesettel kapcsolatban Bicsák, hozzáttéve azt is, hogy esélye sem volt elkerülni a bukást, mert előtte és mögötte is estek.

Elmondása szerint próbált megkapaszkodni a kordonban, hogy ne essen át másokon, ami sikerült is volna, ha egy összeilesztés nem találja telibe a térdét. Elsőre egyébként nem is érezte, hogy mekkora a baj, rögtön felállt, hogy megkeresse a biciklijét, és menjen tovább a többiekkel, ekkor viszont meglátta a térdcsontját a felszakadt bőr alatt, ezzel pedig jött a fájdalom is. A triatlonos hozzátette, hogy a sérülés miatt csak az edzésprogramja változik, de nagyon bízik benne, hogy a versenyszezonját nem érinti. A vb-sorozat következő állomása Edmontonban lesz a jövő hét végén, az pedig biztos, hogy a varratszedés miatt Bicsák nem tud majd olyan korán elindulni, ahogy eddig tervezte.

Bicsák arról is beszélt, hogy jó formában érezte magát, ezért is sajnálta, hogy sérülése miatt a vasárnapi vegyesváltó-világbajnokságon nem tudott elindulni a magyar csapat. Az egyéni versenyen is jól teljesített, a kerékpározásnál az élen is haladt, utána pedig legerősebb száma, a futás következett volna, de így végül nem derült ki, hogy ez mire lett volna elég a végén.

A pécsi versenyző a világranglistán a 16. helyen áll, a vb-sorozatban viszont a 9., míg az olimpiai kvalifikációban a 10. pozíciót foglalja el, ezzel messze a legjobb a magyarok között. Bicsák az idei vb-sorozaton is jól szerepelt, Jokohamában nemrég bravúros versenyzéssel harmadik lett.