Eb-arannyal hangol tovább az olimpiára az egyik titkos esélyesünk

Már februárban titkos esélyessé lépett elő a 2020-as tokiói olimpiára a sportlövő Major Veronika, aki világcsúcsot lőve szerezte meg olimpiai kvótáját, ráadásul sportpisztolyban és női légpisztolyban is nyerni tudott a világkupa újdelhi állomásán.

Major most a gyenesdiási 50 méteres futócéllövő Európa-bajnokságon nyerte meg a 40 vegyes versenyszámot, a vasárnapi döntőre már az első helyen érkezett a szombati nap után. Major végül 380 körös teljesítménnyel nyerte az Eb-t, második helyen az ukrán Galina Avramenko zárt 377 körrel, míg a harmadikon az orosz Irina Izmalkova 375-tel, írja az MTI.

Reggel úgy keltem, hogy éreztem, jól fog menni a lövészet. Nagyon koncentráltam már a szólításom előtt is, mert akartam ezt a sikert. Az utolsó 8-ast leszámítva elégedett vagyok a mai eredményemmel (is). Örülök a 380 körös teljesítménynek és a sporttörténelmi aranyéremnek is, hiszen korábban a nőknek ebben a szakágban, 50 méteren nem rendeztek Eb-t