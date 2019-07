Szatmári András vezetett, de Koreába került a vb-arany

A 2017-ben világbajnoki címet szerző Szatmári András már a budapesti vb első döntős napján megnyerte az első magyar érmet - egy ezüstöt. Két éve is már Gárdos Gábor mellett az 1964-es olimpia bajnoka, Pézsa Tibor készítette fel. Akkor így írtunk róluk.

Szatmári a felső ágon kezdte a versenyzést, elsőre a grúz Mardalajsvilit múlta felül 15-10-re. A dél-koreai címvédő Kimmel szemben 7-1-es álomrajtot vett, 8-2-vel mentek az egy perces pihenőre. 11-4-nél megingott, 12-11 lett az állás, utána viszont újítani tudott, és már csak ő talált, amivel tovább is jutott.

Az a Resetnyikov következett, aki hat éve elhódította ebben a teremben az egyéni vb-címet. Két éve, amikor világbajnok lett Szatmári, akkor rögtön az első fordulóban megverte őt. Most 8-8 után jöttek az MTK versenyzőjének pillanatai. Akkor négy tust adott zsinórban, 15-12 lett a végeredmény.

A negyeddöntőben az amerikai Eli Derschwitz várt a magyarra, aki az előző vb-döntőt elveszítette. A pihenőig az amerikai akarata érvényesült, 8-6-os előnyt harcolt ki, aztán Szatmári egy 6-0-s rohammal lényegében eldöntötte a meccset.

Az elődöntőben az iráni Abedinit várt rá, aki a német Max Hartungot írta ki a versenyből. Abedinivel vívott Szilágyi a riói olimpián, és simán verte. Szatmárinak is kedvező volt a mérlege vele szemben. 3-2-nél Abedini még vezetett, utána viszont izgalommentesen zárta le a csörtét a magyar versenyző. (15-8)

A koreai Oh Szanguk, aki csapatban már tavaly és tavalyelőtt is állt a dobogó legtetején, egyéniben viszont most készült a legnagyobb sikerére a 22 éves versenyző, aki az idei márciusi budapesti GP-ről ezüstöt vihetett haza. A vb-n még egy helyet előrelépett.

Még egy gondolattal utaljunk vissza a két évvel ezelőtti sikerére: akkor Szatmári koreait vert, Gu-bongilt, 15-12-re. Most elmaradt a győzelem.

És akkor a döntő:

Még el sem kezdődött, de már kétszer szólalt meg a ria, ria, Hungária kórus. Szatmári 3-1-re meglépett, majd csinált egy 5-3-as etapot, és már mehetett is pihenni - előnyben.

Az egy perces szünet után kizökkent a ritmusból, 9-5-ös vezetés után ugyanis váratlanul hat találatot szedett be. A koreai a pást középen rátalált a sebességre, és ellenállhatatlanul támadta Szatmári fejét.

9-11-ről volt egy remek támadása Szatmárinak, utána viszont a koreai túljárt az eszén, és egy szép tiszta tussal újra kettőre növelte az előnyét. Oh a következő összecsapásból is jól jött ki egy gyors fejvágással. (10-13)

Szatmári két pazar találattal visszajött, de a koreai neve mellé a szokásos fejre irányuló akciójával újabb találat került. Akkor már csak a csoda segített.

Oh azonban kivédte a kockáztató Szatmári támadását, és bevitte a legfontosabb, 15. találatot.

"Sajnos fejben ment el, jött egy hullámvölgy. Vívótudásban nem vagyok gyengébb, sajnálom, hogy nem tudtam befejezni."

Vasárnap jön a csapatverseny, a magyaroknak nagyon fontos lenne a jó szereplés, hogy a tokiói olimpiára ott lehessen a csapat.