21 évesen világbajnok a párbajtőröző Siklósi Gergely

A budapesti vívó világbajnokság második éremosztó napján újra izgulhatott a közönség magyar döntősért. A 21 éves párbajtőröző, Siklósi Gergely a döntőig megmutatta, hogy rendben vannak az idegei, ha hosszabbításra került a sor, akkor is remekül koncentrált, és bátran indított támadást. Két meccset is így hozott. Előbb az olimpiai bajnok, később Ázsia bajnoka ellen.

Így jutott el a fináléig.

Fransisco Limardo (venezuelai) – 15-10

Park Szang-jung (koreai, olimpiai bajnok) – 10-9

Masaru Yamada (japán, Ázsia bajnoka) – 10-9

Bas Verwijlen (holland) – 15-8

Andrea Santarelli (olasz) – 15-9

Az elődöntőben az olasz Santarelli ellen 1-4-ről 11 találatot adott zsinórban, és nem hagyott kétséget, ki a jobb.

A balkezes orosz Szergej Bida meggyőző teljesítménnyel jutott el a döntőig, legalább három tussal verte mindegyik ellenfelét.

A rutinosabb orosz kezdett jobban, de 3-2-nél már a magyarnál volt az előny, és egy hibátlan kitöréssel már kettővel vezetett, így az első 3 perc után ő mehetett nyugodtabban pihenőre.

Bida tussal kezdte a második szakaszt, de Siklósi azonnal válaszolt. Utána három találattal Bida jött, amikor leszorította a pást végébe a magyart, és amikor a magyar volt a támadó, akkor is az ő hegye ült. A hetedik találat is az oroszé lett, és a nyolcadik is. Ebben a 3 percben 5-0-ra nyert a rivális. (5-8)

A befejező szakaszt Siklósi kezdte jobban, egyenesen támadott, és el is érte ellenfelét. Bida megakasztotta a felzárkózását, de Siklósi vállon szúrta pár másodperc múlva. 1:40-nel a vége előtt a hasán szúrta meg Bidát a Honvéd versenyzője, 10 másodperc múlva pedig a térdén. 9-9 lett.

Utána viszont Bida rohama pontos volt, majd a feltartóztató szúrása is. (9-11) Siklósi eggyel közelebb jött, utána viszont egy pimaszt csuklószúrással az orosz jött. Siklósi kissé elhamarkodott támadását is megbüntette, és akkor veszni látszott a finálé. Siklósinak azonban olyan napja volt, amin nem veszíthetett.

33 másodperccel a vége előtt azonban 11-13 lett. Siklósi ugyanazt a pimaszságot húzta elő, amit Bida, odabökött ellenfele csuklójára. Utána pedig egy lábszúrással kiegyenlített. (13-13)

20 másodperccel a vége előtt már Siklósi vezetett. Együttes találattal pedig befejezte a meccset, 15-14-gyel ő 2019 világbajnoka, a budapesti világbajnokság első magyar aranyérmese.

Siklósi második világbajnokságán szerepelt, ilyen fiatalon még egyetlen más párbajtőröző sem jutott ilyen magasra. Elődje, a 2015-ben győztes Imre Géza már 40 éves volt, amikor a dobogó tetején állhatott.

A tapolcai Siklósi a szakág kilencedik világbajnoka, és messze a legfiatalabb.

"Szeretném tudni, hogyan nyertem meg. Végig azt éreztem, nincs gond, és végül megnyertem" - mondta a döntő után.