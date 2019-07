Siklósi Gergely lehengerlő, vb-döntőt vív 21 évesen

A budapesti vívó világbajnokság második éremosztó napján Siklósi Gergely olyan hajrát mutatott be a holland Verwijlen ellen, ami egészen egyedi még a párbajtőrvívásban is. Verwijlen megakadályozta, hogy két magyar vívjon egymás ellen az éremért, mert aranytussal kiejtette a szintén tapolcai Rédli Andrást, utána viszont érkezett Siklósi.

A 20 éves versenyző kétszer is meglépett ellenfelétől, de az mindig utolérte. 8-8 után viszont már csak ő talált, és zsinórban hét tust adva bejutott az esti programba, ahol már az érmekért harcolnak. Ellenfele hat órától az olasz Santarelli lesz, aki a francia világelső Borellen lépett át.

Az ő meccsük az első elődöntő, vagyis a második napon is lesz magyar érem.

A Honvéd fiatalja előbb a venezuelai Limardót búcsúztatta (15-10), majd jött a dél-koreai olimpiai bajnok Park (10-9), aki Imre Gézát verte Rióban hihetetlen körülmények között, 10-14-ről felállva. Park ellen már hosszabbításban

A japán Maszarut 10-9-re múlta felül már a 16 között, ő is egy nagyágyú. Az ELTE hallgatója azonban kockáztatott, és egy tökéletes lerohanással továbblépett. És akkor jött a pár sorral feljebb említett Verwijlen.

Siklósi a legutóbbi világbajnokságot kihagyta, két éve viszont már ott volt Lipcsében. Szász Emese olimpiai győzelme után őt külön kiemelte az azóta meghalt mesteredző, Kulcsár Győző. Siklósi segítette többek közt három éve a később bajnoki címet szerző Szász felkészülését.

Az elődöntőben Santarelli 4-1-re meglépett, aztán három tust a magyar adott, és az első három perc végén 4-4 volt a meccs. A pihenő után pedig már vezetett a magyar, miután az olasz lábszúrása pontatlan volt, az övé viszont talált. És ezzel még nem volt vége, combon majd testen is megsebezte Siklósi a riválisát. A nyolcadik tust is ő adta, mert kivédte a támadást, és pazarul visszaszúrt. A kilencedik találatnál ugyanez történt. Santarelli teljesen elveszítette a fonalat, a tizedik és a 11. találat is a védekezést és az ellentámadást dicsérte.

A 11-0-s sorozat is összejött, mert kopizta az előző másodperceket. Santarelli utána talált először, majd még egyszer, de ezzel a lendületének vége is szakadt. (14-6) Az olasz mindent egy lapra feltéve támadott, de jött egy együttes találat, és ezzel már vége is lett a meccsnek.

Női tőrben nincs magyar az esti programban, legtovább Kreiss Fanni jutott. A 43 éves Mohames Aida az első kört még sikerrel vette, a másodikban azonban búcsúzott.