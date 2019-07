A Kékszalag győztese pezsgővel köszöntötte az utolsót

Beszámoltunk péntek délelőtt arról, hogy a Petrányi Zoltán kormányozta Racing Django nyerte az 51. Kékszalag Nagydíjat, a Balaton éves tókerülő vitorlásversenyét.

A verseny azonban ezzel távolról sem ért véget. Az Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenyének számító Kékszalagon mintegy 155 kilométeres távot kell teljesítenie a hajósoknak, minderre legfeljebb 48 óra áll rendelkezésükre. Vagyis a többiek még folytathatták szombat reggelig a versenyt, amely csütörtök reggel startolt.

Az 51. Kékszalag Nagydíjra 561 hajó nevezett be, amelyből 269-en futottak be. A győztes Racing Django 15 óra 37 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot, ám nagyon is megvárta az utolsó helyezett beérkezését.

A Racing Django legénysége az utolsóként szombat reggel 8 óra 50 perckor befutó Sunset nevű hajó legénységét pezsgővel várta a célvonalnál, majd a hajóra átszállva közösen ünnepelték a verseny végét - közölte a verseny sajtófőnöke. "Minden megbecsülésem azoké a vitorlázóké, akik teljesítették a távot, akár 48 órát, vagy még annál is többet a vízen töltve. Fontosnak tartom, hogy a Kékszalag az összes résztvevő hajóról szóljon, ne csak az élmezőnyről. Ezért döntöttünk úgy, hogy a limitidőn belül beérkező utolsó hajót a csapatunk köszönti a befutónál” - mondta Petrányi Zoltán, az új Kékszalag-győztes Racing Django kormányosa.

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára gratulált minden indulónak és győztesnek, és azt mondta: "az idei Kékszalag a kitartásról és a sportszerűségről szólt. Hasonlóan szélcsendes időjárásra régen nem volt példa, ehhez képest mégis nagyon sokan teljesítették a távot. Sok legénység a végletekig elment."