A vizes-vb utáni évben is termelt még 900 millió forint mínuszt a Bp2017

Továbbra is él és virul a Bp2017 Kft., ahol hatalmas terveken dolgoznak.

A törvényben megszabott határidőhöz képest mintegy két hónapos késéssel ugyan, de csütörtökön végre a 2017-es budapesti vizes vb-t szervező Bp2017 Nonprofit Kft. is nyilvánossá tette éves beszámolóját. A cég a világbajnokság utáni évben is aktív maradt, vezetőinek szándéka szerint a Magyarországon rendezett nagy nemzetközi sportesemények szervezésében hárult volna rá nélkülözhetetlen szerep.

Ebből aztán túl sok minden nem lett, leszámítva a 2018-as budapesti junior ökölvívó-világbajnokságot, amibe viszont olyan eredményesen sikerült besegíteniük, hogy a korosztályos torna rendezési költségei kis híján csődbe vitték a Magyar Ökölvívó Szakszövetséget.

Viszonylag kevés feladaat ellenére a cég dolgozóinak létszáma nem csökkent drasztikusan a vizes-vb rendezését követő 2018-as évben. A 2017-ben foglalkoztatott kilencven fő helyett tavaly "csak" hetvenen vették fel főállásban a fizetésüket a Bp2017-től. Többségük nem kereshetett rosszul, a beszámoló szerint közel félmillió forintra jön ki az egy alkalmazottra vetített nettó átlagfizetés. Járulékokkal, jutalmakkal, juttatásokkal és minden egyéb személyi jellegű kifizetéssel együtt 2018-ban el is ment 822 millió forint az állomány éves zsoldjára.

Ami nem kevés pénz, de ez persze relatív. Az igénybe vett szolgáltatásokra 2018-ban kifizetett 2,6 milliárd forinthoz képest például mindjárt nem tűnik olyan soknak. Utóbbihoz még jött mintegy 340 millió forint anyagköltség, valamint az eladott áruk, illetve közvetített és egyéb szolgáltatások értéke, összesen mintegy 160 millió forintért.

A cég 2018-ban összesen 3,9 milliárd forintot fizetett ki különböző költségeinek fedezésére, ami az eszközeinek értékcsökkenését kifejező 711 millió forinttal együtt 4,6 milliárd forintra emelte a cég összes költségét az elmúlt évben.

A bevételi oldalt tekintve sokkal szerényebb számokkal büszkélkedhetett a vállalkozás. A magyar állami költségvetés 2,6 milliárd forintos, előre nem tervezett támogatásához mintegy 478 millió forintos árbevétel járult, aminek bő harmada továbbszámlázott tételekből származott, illetve elkönyvelhettek még 760 millió forintot "egyéb ki nem emelt bevétel" címén. Utóbbiról nem derült ki, hogy mit takar, de bárhonnan is származott, hálásak lehetnek érte, mert nélküle még annál is csúnyábban festene a cég 2018-as üzleti eredménye, mint ahogy most kinéz.

Persze a 900 millió forintos üzemi eredmény így sem mutat valami jól.

Hogy miből sikerült összehozni, fogós kérdés. Azt leszámítva ugyanis, hogy a Duna Aréna üzemeltetőjeként megbízta, ellenőrize és a kapott állami támogatásból kifizette a feladat gyakorlati elvégzésére szerződött cégeket, a Bp2017-nek az elmúlt évben olyan túl sok dolga nem volt. A botrányosan költséges junior boksz-vb-n túl közreműködött a Duna Arénában tavaly lebonyolított pár nemzetközi sportesemény – Vízilabda Világliga-döntő, junior műúszó-vb és úszó világkupa-verseny – szervezésében, kiegészítve az Európai Úszószövetség konferenciájával.

Ráadásul a 900 milliós veszteségen felül kiderült még egy további rossz hír is a beszámolóból.

Nevezetesen, hogy a cég bő 3 milliárd forintnyi rövid lejáratú tartozással rendelkezik a beszállítói felé.

Ugyanakkor a vállakozás készleteinek értéke alig éri el a 2 milliárd forintot, a nagyját két úszómedence teszi ki – összesen 1,66 milliárd forinton számolva –, a maradék pedig alkatrészekből, illetve a Duna Aréna büféjének árukészletéből és a 2017-es vb-ről megmaradt ajándéktárgyakból származik. Ha ezeket valami csoda folytán sikerülne az utolsó Shane Tusup plüssfiguráig értékesíteni, még akkor is kéne valahonnan egymilliárd forint a tartozások kiegyenlítésére.