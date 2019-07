Tíz év után szereztek újra érmet a magyar evezősök az U23-as vébén

A Szabó Bence, Furkó Kálmán könnyűsúlyú evezős kettes szombat esti bronzérme után vasárnap a Preil Vivien, Gadányi Zoltána összeállítású magyar női normálsúlyú kétpárevezős egység is bronzérmes lett a floridai Sarasotában rendezett U23-as evezős világbajnokságon, így a tíz évvel ezelőtti ezüst után most rögtön két érmet is szerzett a magyar csapat – írja az MTI.

Szabó Bence és Furkó Kálmán még szombat este szerepeltek a könnyűsúlyú kettesek döntőjében, ahol sokáig a negyedik helyen haladtak, de az utolsó háromszáz méteren óriásit hajráztak, és végül az ausztrálokat megelőzve mindössze kilenc századmásodperccel maradtak le az ezüstéremről.

A szövetség tájékoztatása szerint a normálsúlyú kétpárevezősök vasárnapi döntőben féltávig együtt haladt a mezőny, utána azonban szétszakadozott, az akkor harmadik helyen lévő magyarok pedig a célig megtartották pozíciójukat.

A magyar csapat így két bronzéremmel, valamint egy nyolcadik és egy 11. hellyel zárta az U23-as vb-t, amelyet a szövetség sikeresnek ítélt. Ezt megelőzően a magyar evezősök 2009-ben szereztek érmet U23-as vb-n, akkor Juhász Adrián és Simon Béla lett ezüstérmes.