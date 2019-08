Biles szédületes, első nőként csinálta meg a tripla fordulatot duplaszaltóval

Az amerikai tornasport legnagyobb alakja, Simone Biles duplán történelmet írt a hétvégén az országos bajnokságon:

pénteken gerendán csinálta meg első nőként a duplaszaltós, dupla fordulatos leérkezést,

majd vasárnap a talaj döntőjében ugrott szintén első nőként tripla fordulatot duplaszaltóval.

A négyszeres olimpiai bajnok és 14-szeres világbajnok Biles az amerikai bajnokságon tarolt a hétvégén Kansas Cityben két aranyat és egy bronzérmet nyerve.

A pénteki landolást lassított felvételen érdemes megnézni.

Vasárnap ezt múlta fölül talajon a tripla fordulatot és a duplaszaltót kombinálva. Ezzel a gyakorlattal sosem próbálkozott korábban női tornász, és férfiak is csak nagyon ritkán vállalkoznak rá.

„Sosem szabad megelégedned attól, hogy nyersz, vagy a csúcson vagy. Mindig még előrébb kell hajtanod magad” – mondta Biles még szerdán, az edzések után a The New York Timesnak, és a hétvégi döntőket látva nem nehéz kitalálni, mire is gondolt. Biles egyébként már pénteken megpróbálkozott talajon a tripla-duplával, de akkor elrontotta a landolást, amit később a szám döntőjében korrigált.

Biles a hétvégén összetettben és talajon lett aranyérmes, a hihetetlen landolás ellenére pedig csak bronzérmes lett gerendán. A felnőttek között ezzel már 14 aranyéremnél jár, és a formáját elnézve a tokiói olimpia legnagyobb esélyese is ő lesz talajon és összetettben biztosan, de akár a többi számban is odaérhet – Rióban például összetettben, csapatban, ugrásban és talajon lett olimpiai bajnok.