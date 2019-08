Sokat hibázva kaptak ki a magyar röplabdás nők a románok ellen

A magyar női röplabda-válogatott a pénteki nyitónapon remek játékkal verte az észteket, szombaton azonban ebből a formájuból nem sokat mutatott, és sok hibával játszva 3-1-re kikapott Romániától a budapesti társrendezésű Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában – írja az MTI.

A román válogatott az utolsó 14 egymás elleni összecsapásból 12-t megnyertek, de bizakodásra adhatott okot a legutóbbi, három évvel ezelőtti Eb-selejtezős meccs, ahol a magyarok emlékezetes meccsen, aranyszettben győztek, kijutva ezzel a 2017-es Eb-re. Azt a játékosok és a szakvezetpk is kiemelték, hogy szombaton minden bizonnyal jobb teljesítményre lesz szükség, mint az észtek ellen, a pályán azonban nem igazán látszott ez a törekvés.

A románok jól kezdtek, de a magyar csapat is asszisztált a menetelésükhöz, mert sok pontot ajándékoztak nekik a rossz nyitásokkal és fogadásokkal. Később aztán megtáltosodott a magyar válogatott, Dékány Bernadett remek nyitássorozata után Pekárik Eszter blokkjával a vezetést is átvették 14-13-nál, de a románok hamarosan fordítottak, és a magyarok hibáit könyörtelenül kihasználva megnyerték az első szettet.

A második szettben aztán a magyarok kezdtek jobban, Németh Anett jó támadásaival őrizte a néhány pontos előny. A román csapat Ioana-Maria Baciu vezérletével látótávolságon belül maradt, 21-20-as magyar vezetésnél azonban egy pontot mindkét edző visszanézetett a videobíróval, végül pedig a magyaroknak ítélték a labdamenetet.

A harmadik szett első felében továbbra is fej-fej mellett haladt a két csapat: magyar oldalon Németh, a románoknál Adelina Budai-Ungureanu vitte a hátán csapatát, de végül a románok tudtak elhúzni, miután a házigazda ismét elkezdett egyre többet hibázni. A hajrára Jan De Brandt feladócserével is próbálkozott, és bár csapata ötpontos hátrányból felállva két szettlabdát is hárított, fordítani nem tudott, így ismét hátrányba került.

A negyedik szettben megint a magyar csapat játszott jobban, a nyitásaik is sokat javultak, de Molcsányi Rita több nyitásfogadást is elrontott, így Jan De Brandt szövetségi kapitánynak le is kellett cserélnie. A folytatásban megint jöttek a magyar hibák, a vendégek pedig a kiválóan játszó feladó, Diana Lorena Balintoni irányításával egyre közelebb kerültek a győzelemhez. A hazaiak a hajrában sem tudtak fordítani, így végül bő két óra alatt kaptak ki.

Dühítő két ponttal elveszíteni a szetteket, de a román csapat sokkal komolyabb blokkokkal és támadórepertoárral rendelkezik, mint az észt válogatott.

– értékelt a meccs után De Brandt, aki azt is elmondta, hogy csapata túl sokat hibázott szombat este.

A szakvezető úgy vélekedett, ezzel a vereséggel még semmi nincs veszve, mindössze annyi történt, hogy két forduló után három pontja van csapatának, amelyet képesnek érez arra, hogy akár az azeri, akár a horvát együttest legyőzze. A magyar válogatott szombaton 20.30-tól Románia ellen lép pályára, majd sorrendben Azerbajdzsánnal, Horvátországgal és Hollandiával találkozik a C csoportban, amelynek első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe.

