1921 óta nem látott mesterhármast csinált meg a baseballos

Közel 100 éve, 1921 óta nem látott teljesítményt nyújtott hajnalban a Cincinnati Reds játékosa, Michael Lorenzen, aki utoljára a baseball legendás alakjától, Babe Ruthtól látott mesterhármast ismételt meg a Philadelphia Phillies elleni győzelem során azzal, hogy

dobójátékosként, ütőjátékosként, majd a pályán, külső védőként mentve is aktívan részt vett csapata játékában.

A 27 éves Lorenzen a 2018-as szezon után külön rágyúrt a védekezési munkájára, hogy a 2019-es idényben adott esetben a játék támadó és védekező aspektusában is bevethessék, ennek pedig szeptember 4-én meg is lett a gyümölcse, amikor a baseball történetének második játékosa lett, aki hazafutást ütött, dobójátékosként megszerezte a győzelmet, és külső védőként is pályára lépett egy mérkőzésen belül.

Erre korábban csak a baseballtörténelem egyik legnagyobb alakja, Babe Ruth volt képes, bár ő 1921. június 13-án két hazafutást is ütött, szóval egy hajszállal még mindig vezet Lorenzen előtt.

A Reds végül 8-5-re nyert, ám a rájátszásba jutástól így is elég messze vannak.