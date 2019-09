Tokió 2020: ilyen formaruhákban vonulhatnak majd a magyar olimpikonok

A Magyar Olimpiai Bizottság hamarosan bemutatja a nyertes pályázatot a 2020-as tokiói olimpia és paralimpia formaruha-pályázatával kapcsolatban. A döntősök fotói már elérhetőek a MOB honlapján, a nyertest pedig majd szeptember 12-én hirdetik ki egy sajtótájékoztató keretein belül – írja a Nemzeti Sport.

Az idei pályázatra tíz tervező, illetve tervezőcsapat fogadta el a meghívást, a zsűrit pedig ők alkotják: Harmati Hedvig, a MOME textiltervező tanszékének vezetője; Maróy Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztője; Lakatos Márk, stylist; Nánási Pál, fotográfus; valamint sportolói részről Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai bajnok kardvívó; Verrasztó Evelyn, ötszörös Európa-bajnok úszó olimpikon; Varga Katalin paralimpikon kajakozó; és Báthori Zsófia, a MOB marketing menedzsere.

Ön melyik kollekcióban látná szívesen a magyar olimpikonokat? 627 Nubu

354 Tomcsanyi

93 Nanushka

Az utolsó körbe a Nubu, a Nanushka, illetve Tomcsányi Dóra kollekciói kerültek. Mindhárom név ismerős lehet azoknak, akik egy kicsit is figyelemmel kísérik a magyar divatot. A Nubu egyébként már a 2017-es pályázatnál is bejutott az első három közé, és Tomcsányi Dórival együtt a Belügyminisztérium 2006-ban őket is megkereste, amikor szerette volna lecserélni a rendvédelmi dolgozók új díszegyenruháit. Ugyanebben az évben az Exim Növekedési Alap bejelentette, hogy a Naunshkánál több lépcsős befektetést hajt végre.

12 Galéria: Tokió 2020 olimpiai formaruha-pályázat döntősei Fotó: olimpia.hu

A riói olimpián a 2017-ben megszűnt Use Unused formaruháiban vonultak a magyar sportolók. Ez a kollekció már egy modernebb irányvonalat képviselt, míg négy évvel korábban jobban visszanyúltak a hagyományokhoz, több ruhadarabot is kalotaszegi hímzés díszített.