Aki 19 évesen legyőzte a vadállatot

Három évvel ezelőtt az akkor még csak 16 esztendős kanadai teniszező, Bianca Andreescu írt magának egy hamis csekket. Ezt a csekket arról koppintotta, amely a US Open győztesének jár.

Aztán múlt szombaton 6:3 7:5-re legyőzte Serena Willamst a US Open döntőjében. Szóval most simán be is válthatja ennek a csekknek az igazi, több mint 57 millió dollárt érő verzióját. A döntő után könnyeivel küszködve arról beszélt:

olyan régóta álmodott Grand Slam-győzelemről, hogy teljes képtelenségnek tűnik számára, ahogy ez az álom most valóra vált.

Egy évvel ezelőtt kétszázon kívül volt a világranglistán és sérülés hátráltatta, akkor a US Open selejtezőjének első fordulójában búcsúzott. Tavaly csak a fotelből nézhette Serena Williams és Naomi Osaka botrányba fulladt New York-i döntőjét. Aztán egyetlen remekül sikerült szezon alatt megfordult vele a világ. Már a következő Serena Williamsnek is kikiáltották a kanadai lányt, aki Maria Sharapova óta az első tinédzser Grand Slam-győztes lett.

Édesanyja a példaképe

Bianca Andreescu 2000. június 16-án született román szülők gyermekeként, Toronto közelében. A kanadai állampolgárságát a Kanadában munkát vállaló mérnök apjának, Nicunak, az elszántságát és mentális erejét viszont vezérigazgató-helyettesként dolgozó anyjának, Mariának köszönheti.

Maria Andreescu ugyanis már tizenkét éves korábban meditálni tanította a lányát. Bianca azt mondja, ennek eredményeke volt hogy meg tudta őrizni a koncentrációját a US Open döntőjében és ki tudta zárni az ellenfelét, a hazai közönség előtt játszó Serena Williamset éltető közönség moraját.

Amikor nagy stadionban lépek pályára, nagyon jó vagyok abban, hogy mindent kizárjak és a zónában maradjak

- magyarázta szombati győzelme után Andreescu.

A friss US Open-bajnok szerint édesanyja volt az is, aki miatt nagyon korán elkezdte vizualizálni azokat a nagy sikereket, amelyeket el akart érni teniszezőként. Innen jött az egész dolog három éve a US Open győztesének járó csekkel, ami úgy tűnik, szépen bevált.

Az első teniszező, aki inspirálta Kim Clijsters volt, később aztán a román világelsőre, Simona Halepre akart hasonlítani: "Azért Simona Halep a kedvenc játékosom, mert sokan azt mondják, hogy az övéhez hasonló játékstílusom van, és szeretem az elszántságot, amivel játszik" - mondta 14 éves korában a későbbi világelső románról.

Felnéz minden idők legeredményesebb teniszezőnőjére, Serena Williamsre is, akinek néhány hete a legnagyobb tiszteletből mondta azt, hogy egy "kibaszott vadállatnak" ("fucking beast") tartja a pályán. Ezzel vigasztalta a huszonháromszoros Grand Slam-győztes amerikait, aki sírt, mivel sérülés miatt nem tudta végigjátszani ellene a döntőt.

Legnagyobb példaképének mégis édesanyját tartja, aki feltűnő jelenségként saját rajongókra is szert tett az elmúlt hetekben. Maria Andreescu merészen öltözködik és általában lánya Coco nevű kutyájával az ölében szurkol a játékos páholyában. Bianca azt mondja róla: "ő legkirályabb ember, akit ismerek."

Ez még csak a kezdet?

"Olyan volt, mintha Serena Williams a saját korábbi énje ellen játszott volna. Az ellen a 17 éves csodagyerek ellen, aki 1999 ugyanitt szerezte meg az első Grand Slam-győzelmét" - írta a Guardian a US Open idei döntője után. De nem a US Open-győzelem és még csak nem is a Torontói tornagyőzelem volt az első alkalom, amikor Serena Williamshez hasonlították Andreescut.

Amikor idén márciusban szabadkártyásként a korábbi világelsőt, Angelique Kerbert legyőzve lett életében először WTA-tornagyőztes, Andreescuban hirtelen sokan kezdték el meglátni a fiatal Serenát. Azt a tinédzser Serenát, aki kereken húsz évvel korábban szintén Indian Wellsben robbant be a tenisz élmezőnyébe, amikor a tornadöntőben Steffi Grafot búcsúztatta. Már tavasszal azt mondták Andreescura hogy:

Lenyűgöző, megdöbbentő, hihetetlen.

Meg azt, hogy egészen biztosan fel fogja forgatni a női tenisz világát ez a 19 éves kanadai lány. Pedig - azóta tudjuk - az idei év java a csak ez után következett Andreescu számára. 2019-et még úgy kezdte, hogy selejtezőről kellett a főtáblára verekednie magát a WTA-tornákon (Új-Zélandon és Ausztráliában is), márciusban aztán tornát nyert, szeptemberben pedig már az ötödik helyen áll a világranglistán.

Annak ellenére lett fantasztikus ez az éve, hogy egy hosszabb kényszerpihenője is volt. Tavasszal megsérült a Miami Openen, de erőltette a játékot, hogy pályára léphessen a Roland Garroson. Végül a nyári füves pályás szezonban egyáltalán nem léphetett pályára. Az idei mérlege mindenesetre hihetetlen: 49 tétmeccset játszott és mindössze négyszer kapott ki.

Pedig nem volt mindig könnyű dolga. Nyolc alkalommal futott össze olyan ellenféllel, akit aktuálisan a világranglista legjobb 10 játékosa között jegyeztek. Andreescu azonban minden ilyen alkalommal nyert. Megverte Caroline Wozniackit, Elina Svitolinat, Kiki Bertenst, Karolina Pliskovat, Angelique Kerbert és Serena Williamset is. Utóbbi két Grand Slam-bajnokot két-két különböző alkalommal is.

Azaz életében nem kapott még ki top tízes játékos ellen.

Andreescu szombat óta már többször is utalt arra, hogy a mostani sikerei számára csak a kezdetet jelentik. A WTA hivatalos podcasjtében például arra kérte a honfitársait, hogy szurkoljanak neki ez után is, mert "még nem végzett".

Amikor a US Open-győzelmét követő sajtótájékoztatón Serena Willaimsről kérdezték, akkor pedig elmondta: rengeteget dolgozott azért, hogy olyanná váljon, mint a huszonháromszors Grand Slma-győztes. Majd, szinte mellékesen hozzátette:

Ki tudja? Talán még jobb is lehetek nála.

(Borítókép: M últ szombaton Bianca Andreescu legyőzte Serena Willamst a US Open döntőjében. Tim Clayton - Corbis / Getty Images Hungary)