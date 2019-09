Óriási menekülés után világbajnok a birkózó Lőrincz Tamás

A nurszultáni birkózó világbajnokságon kedden léptek utoljára szőnyegre a kötöttfogásúak, és az utolsó előtti döntőben ismét magyar versenyzőért szurkolhattunk. Öccse, a hétfőn ezüstérmes Viktor után Lőrincz Tamás is bekerült a fináléba. Nem volt még ilyen, nagy álmuk volt valóra, hogy mindketten a világ legjobbjai közé értek.

A 77 kilós versenyző az előző vb-n elveszítette a döntőt az orosz Csehirkinnel szemben. 2017-ben is ezüstérmes volt, de akkor nem lehetett döntős. Az említett oroszt doppingvétség miatt később kizárták, ezért a harmadik helyről előléphetett. Két ezüst után nem lehetett más a célja, minthogy élete legnagyobb sikerét elérje.

Lőrincz Tamás a 2012-es olimpián ezüstérmes volt, de akkor még 66 kilóban. A súlycsoport-változások neki nagyon kedveztek.

A mostani döntőben egy meglepetésember, a svéd Alex Bjurberg Kessidis volt az ellenfele. A 24 éves birkózónak volt valamelyest könnyebb az útja. Ha valakit választhatott volna Lőrincz, akkor a svédre szavaz.

A 32 éves magyar másfél perc alatt aktívabb volt, magasabb ellenfelét megintették. A földre kényszerülő Lőrincz megbillentette a svédet, amiért két pontot kapott. Majd egy újabb akciót indított - azért is két pontot adtak neki -, amit megkontrázott az ellenfele, és hajszál választotta el attól, hogy a magyar ne kerüljön tusba. Kiszabadult, de jó néhány másodpercig keményen küzdenie kellett, nehogy leérjen mindkét válla, mert akkor azonnal veszít.

A svédnek két pontot adtak. A bírók megnézték az esetet videón, a két pontját elvették, mert a lábát szabálytalanul használta. Sőt, mivel a svéd edzője felülvizsgálatot kért, de a bírók ezt nem adták meg, még egy pontot adtak a magyar, Lőrincz így 6-0-ra vezetett.

A svédnek ráadásul lent kellett maradnia. Lőrincz újabb akciót csinált, azzal pedig kialakult a 8-0-s különbség, vagyis már nem is kellett tovább folytatni, mert meglett a technikai tushoz szükséges különbség. Még egy kicsit videóztak, de kihirdették győztesnek Lőrinczet, aki élete legnagyobb sikerét érte el, és a magyar zászlóval szaladhatott körbe a kazahsztáni arénában.

"Fel sem fogom még, annyira gyorsan történt minden. Éreztem, hogy lábat fogott a támadásomnál, nem aggódtam. Ezt a fogást, amivel nyertem, rég gyakoroltam. Legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy technikai tussal leszek a világ legjobbja. A bemelegítés alatt kicsit kótyagosnak éreztem magam, úgy éreztem, hogy az izmaim sem annyira erősek, mint hétfőn. Aztán minden tökéletesen alakult. Azok kiestek, akiknek a stílusa nem fekszik nekem. Az iránit, akiről azt hittük, vasrúddal sem lehet elverni, a svéd 9-1-gyel lenyomta a négy közé jutásért. Jól jött a meccsek a sorrendje is nekem. A két arany lett volna a tökéletes, ha a testvérem is nyer, de így is elégedettek lehetünk. Az olimpiáról is két érmet szeretnénk hazavinni" - nyilatkozta az M4-nek Lőrincz.