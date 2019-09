Itt minden versenyző kapott már egy második esélyt az élettől

Az MSZSZ nem kap túl sok állami támogatást, a versenyzés hobbi, amire áldozni kell a sportolóknak is, még ha szponzorokat is sikerül behúzni. „Én melózom a sport mellett, még annyi szponzorom sincs, hogy négyórás munkát tudjak vállani” – mondta Mihálovits. A legtöbb országban hasonló a helyzet, bár néhány helyen már félprofi szinten is működik a transzplantált sport. A legjobb példa erre Nagy-Britannia. Európában a legeredményesebb ország volt Newcastle-ben, de azért is előzhették meg a magyarokat, mert tízszer annyi sportolót indíthattak. „Sok évig benne voltunk az első ötben, most is igyekeztünk megtartani az élvonalbeli helyünket. Több országban is sokat invesztálnak bele a transzplantációs sportba, például Irán is nagyot ugrott. Az egy főre eső éremszámban azonban mindig elöl vagyunk” – mondta Berente. (Fotó: Szekeres Máté / Index)