Biles megint más szinten tornázott, mint a világ összes többi nője

Simán hozta az USA a stuttgarti torna-világbajnokság női csapatversenyét, írja az MTI. A verseny során az ötfős válogatottakból minden szeren három sportoló mutatott be gyakorlatot, azaz a négy szeren összesen 12 eredmény összessége adta ki egy-egy csapat eredményét.

A csapatverseny óriási amerikai fölényt hozott, és már az első szerükön remekeltek. Csapatuk első számú sztárja, Simone Biles parádésan ugrott. A négyszeres olimpiai bajnok, 6 pontos erősségű gyakorlatának kivitelezésére 9,4 pontot, összességében pedig 15,400-at kapott, ami az egész döntő legmagasabb pontszáma volt.

Felemás korláton Grace McCallum ugyan hibázott, Biles viszont – akinek ez a legkevésbé erős szere – ismét remekelt, 6,2-es erősségű gyakorlatát több látványos repülő elem színesítette, a végén dupla cukaharával zárt. Gerendán Sunisa Lee hibázott többször is az amerikaiaknál, Bilesnak viszont csupán egy apróbb megbillenése volt. Utóbbi aztán talajon különleges elemekkel fűszerezett, lélegzetelállító produkcióval zárt, és ezúttal is teljesen más stílusban, más dimenzióban tornázott, mint bármely más riválisa.

Az amerikaiak végül 172,330 ponttal fejezték be a versenyt, majdnem hat ponttal győzték le a második helyen záró orosz együttest (166,529 pont). Egyébként 2011 óta minden világversenyen győztek csapatban. A hírek szerint a jövő nyári olimpia után visszavonuló Bilesnak ez volt a 15. világbajnoki aranya – csapatban a negyedik –, és a 21. vb-érme, ez utóbbi rekord a női tornászok között. Eddig az orosz Szvetlana Horkinával volt holtversenyben az élen 20 vb-éremmel. Az abszolút rekorder a fehérorosz Vitalij Scserbo 23 éremmel.

Az igazi küzdelem a dobogó második és harmadik fokáért zajlott, az oroszok a második és a harmadik szer után is csak a negyedik helyen álltak, innen szerezték meg végül az ezüstérmet, ahogyan a tavalyi vb-n, illetve a Rio de Janeiró-i olimpián is.

A harmadik helyet kisebb meglepetésre az olaszok hozták el, akik ugrásban és felemás korláton a vártnál is több pontot gyűjtöttek. Három szer után másodikok voltak, ám a legnehezebb szerrel, a gerendával meggyűlt a bajuk. Pontosabban az utolsó gyakorlatig itt is minden rendben ment számukra, ám Elisa Ioriónak éppen akkor kellett kezdenie, amikor Simone Biles nagy ováció közepette nekirugaszkodott talajon. Rögtön az elején nagyot rontott, csupán 11,933 pontot kapott, és ezzel elúszott az olaszok ezüstérme. A bronz így is nagy bravúr tőlük, hiszen az 1950-es harmadik helyezésük óta nem állhattak dobogón a világbajnoki csapatversenyt követően.

A nap negatív meglepetését a kínaiak szolgáltatták, mivel lemaradtak az éremről. A magyar válogatott a selejtezőben a 18. helyen végzett.