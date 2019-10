Meghalt az első női olimpiai lánggyújtó

Az 1968-as olimpia 200-as dobogóján két afroamerikai demonstrált a feketék jogaiért. Az ausztrál Norman is kiállt értük. Kitaszított lett, meghurcolták. Pedig ma sincs nála gyorsabb.

Meghalt Norma Eniqueta Basilio, aki első nőként gyújthatta meg az olimpiai lángot. Basiliót az 1968-as mexikói olimpián érte ez a megtiszteltetés, 71 évet élt.

A modern olimpiák történelmében 1928 óta hagyomány, hogy a nyitóünnepségeken meggyújtják az olimpiai lángot. Amszterdam után hatvan év telt el, mire nő is a lánggyújtók közé kerülhetett.

1968-ban Basilio vitte be az olimpiai fáklyát a stadionba, majd megmászta a kandeláberhez vezető lépcsősort és meggyújtotta lángot.

„Nemcsak az olimpiai lángot gyújtotta meg, de a nők szívében is lángot gyújtott" – írta róla a Mexikói Egyetem halála után.

„Úgy tartották, hogy Mexikót a férfiak dominálják, de kétségkívül némi találékonyság és lánggyújtás megváltoztatta ezt a képet" – mondta egy korábbi interjúban.

Korábban néhány kulisszatitkot is elárult. „A próbákon az a fáklya, amit vittem túl nehéz volt, és kértem, hogy a láng hőjétől is védjenek meg jobban. Majdnem eldobtam a fáklyát, amiko meggyújtottam a kandelábert, a kezem vöröslött a forróságtól, így aztán egy könnyebb változat készült."

Basilio az 1968-as olimpián is indult, 80 méteres gátfutásban, 4x100 méteres váltóban és 400 méteren is versenyzett.

Tavaly, a mexikói olimpia 50 éves évfordulóján is meggyújtotta a lángot, de részt vett a 2004-es athéni olimpia fáklyaváltójában is, és a 2011-es Pánamerikai Játékokon is vihette a fáklyát.

