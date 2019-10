Apró ütközés miatt áll a bál a baseballdöntőn

A hatodik meccsen is idegenbeli győzelem született a 2019-es baseballdöntőben, vagyis a World Seriesben, így a Houston Astros és a Washington Nationals 3-3-as állásról várja a mindent eldöntő hetedik meccset magyar idő szerint csütörtök hajnalban.

Normál esetben egy World Series hatodik meccsén simán az lépett volna elő a fő beszédtémává, hogy előbb Alex Bregman, majd út gúnyolva Juan Soto is az első bázisig cipelte magával az ütőjét egy hazafutásnál, vagy hogy a Nationals dobójátékosa, Stephen Strasbourg kiváló teljesítményt nyújtott, és a kilencből nyolc inningben dobva csak két futást engedett, miközben hét strikeoutot (kiejtés) is összehozott.

A hatodik meccs viszont nem Bregman és Soto párosáról, és nem is Strasbourgról szólt, hanem a hetedik inning furcsa bírói ítéletéről, amit egyből sorsfordítónak tituláltak, de hiába hozott edzői kiállítást a Washingtonnál, mégis sikerült az egyenlítés.

Az állás 3-2 volt a vendég Washington javára a hetedik inning tetején (első felében), épp a Houston dobójátékosa, Brad Peacock dobott, a labdát pedig Trea Turner várta, hogy elüthesse. A Washingtonnál még egy játékos sem esett ki az inningben, Yan Gomes viszont már megszerezte az első bázist, vagyis ha nem is volt garantált pontszerző helyzetben a Nationals, azért már szépen elindult az építkezés.

A liga egyik leggyorsabb játékosaként számon tartott Turner ütött is a felé dobott labdából, majd azonnal célba vette az első bázist, ahol addig a csapattárs Yan Gomes állt, és látszólag előbb oda is ért időben. Csakhogy a bázisra érés előtt összeütközött Yuli Gurriel kesztyűs kezével (a kesztyű le is esett Gurriel kezéről), és mire a nagy kavarodásban kiderült, hogy mi is van, Gomes már a harmadik, Turner pedig a második bázison ácsorgott, jelentős későbbi pontszerzés reményében.

Csakhogy a bírók visszafújták az egészet, mondván Turner akadályozta az első bázison védekező Gurrielt, mert nem a számára kijelölt zónában futott az első bázisig. Erre a kijelölt terület a pálya szélét határoló vonalon, illetve az azon kívül felfestett másik vonal által határolt zóna van, de Turner, ahogy szinte minden jobbkezes ütő, az ütés után a legrövidebb utat választva sprintelt a bázisig (a videón 0:47-től).

Turner szabálytalansága és Martinez kiállítása a World Series hatodik meccsén

Ez pedig a hivatalos szabálykönyv szerint szabálytalan, még úgy is, hogy az esetek 98%-ban elengedik a bírók, és úgy is, hogy a korábbi precedenst nézve nem a World Series (akár a bajnoki címről is ) döntő meccsén fogják ezt befújni.

A szabálytalanság közlése után a Washington teljes csapata őrjöngésbe kezdett, a helyzeten pedig az sem segített, hogy a bírók elég hosszasan telefonáltak a liga központjával az eset pontos elemzése miatt. Miután megerősítették, hogy a négy bázis megszerzése helyett ott voltak, ahol Turner ütése előtt. A Nationals vezetőedzője, Dave Martinez teljesen elvesztette az önuralmát, több embernek kellett visszafognia, hogy ne rontson neki a főbíró Sam Holbrooknak. Nem meglepő módon Martinezt azonnal kiállították, 23 éve övé lett az első kiállítás a World Seriesben.

A közjáték ellenére a Nationals elég összeszedett maradt, és a hetedik, majd a kilencedik inningben is két futást szerezve végül 7-2-re nyertek, hetedik meccsre mentve a szériát. Az Astros a 2017-es siker után második bajnoki címét szerezheti, a Washington először nyerhet az MLB-ben.