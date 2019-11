Trumpot ismét kifütyülték a lelátókról

Óriási hangzavart keltett az Egyesült Államok elnökének érkezése a New York-i Madison Square Garden lelátóin. Donald Trump fiaival együtt a UFC 500. élőben sugárzott gáláján vett részt, amit magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendeztek. Azt ugyanakkor a CNN és a BBC beszámolója is megemlíti, hogy a komoly füttykoncert közben voltak az elnököt éltető hangok is.

Trump a múlt hétvégén a baseball döntőre látogatott ki. Ott nemcsak kifütyülték, de egyenesen a börtönbe küldték el a lelátókról a nemtetszésüknek hangot adó baseballrajongók.