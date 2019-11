Felavatták ötéves tervünk új büszkeségét, a Népstadiont

Az Istvánmező területe nem csak a hazai szecesszió egyik legkiválóbb alkotása, a Lechner Ödön tervei szerint 1899-ben felépült Magyar Állami Földtani Intézet Stefánia úti palotájáról, és annak meseszerű, kék Zsolnay-mázas cserepeiről híres, hanem mellette épült fel Budapest első igazi, lelátóval rendelkező stadionja is, a Millenáris. Az 1896-os milleniumi ünnepségsorozat alkalmából épült sportpályán játszották le az első hivatalos magyar labdarúgó-mérkőzést, ahogy a magyar válogatott is itt játszotta az első hazai meccsét a cseh válogatott ellen 1903-ban. Mai állapotát 1928-ban nyerte el, amikor Hajós Alférd tervei alapján kerékpáros velodrommá építették át, és még abban az évben pályakerékpros világbajnokságot rendeztek rajta. Hajós egyébként több tucat nemzeti stadion tervrajzát is elkészítette, de a leendő stadion pontos helyszínéről sosem született konszenzus. Szinte nincs olyan városrésze Budapestnek, ahova az évtizedek alatt ne álmodtak volna egy stadiont. Szóba jött a jó levegőjű Vérmező, a mocsaras Lágymányos, a Margitsziget és a Keleti pályaudvar melletti füstös terület is, de az első világháború keresztülhúzta a stadionépítési és olimpiarendezési álmokat. Budapest hiába nyerte el a NOB támogatását, hogy az 1920-as olimpiát itt rendezzék, a háború háttérbe szorította a sportot. Az 1916-os olimpia elmaradt, 1920-ban pedig Antwerpenben rendezték a játékokat, amin a háborúban vesztes országok, köztük Magyarország, sem vehettek részt. A két világháború között, a gazdasági válság éveiben is elő-elő került egy nagy stadion építésének ötlete, megvalósulásig egyszer sem sikerült eljutni. (Fotó: FORTEPAN)