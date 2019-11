Egy 15 éves lány és a szövetségi kapitány is aranyérmes lett a súlyemelő ob-n

Gyurkovics Ferenc 39 évesen nyert. Ez is jelzi, nincs túl jó állapotban itthon a sportág.

Az egykor olimpiai aranyat is hozó hazai súlyemelésből eltűnnek a felnőttek. Szeniorok és serdülők is nyerik az ob-kat. Nincs pénz és szakember sem, így hiába is várnának tömegeket.