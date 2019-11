Trump a vébétrófeát is hozta Budapestre, Higgins rámutatásától nem esett be a golyó

Mark Williams és Steve Davis meccselt a II. Magyar Snooker Gálán, ahol Ronnie O'Sullivanről is jutott vicc, nézők is löktek.

Murphy a színes zokniját is megmutatta, az ikonikus Jimmy White is mutatott óriási lökéseket a III. Magyar Snooker Gálán.

A 2015-ös világbajnok Bingham pedig 137-es bréket ért el, két falról is lökött be golyót a budapesti snooker gálán.

A sznúkervébé májusi döntőjének két résztvevője, a világbajnok Judd Trump és a korábbi négyszeres világbajnok John Higgins csapott össze szombaton a Tippmix Magyar Snooker Gála Különkiadásán a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. Trump 134-es bréket is lökött, de a szívesen mókázó Higginsnek is voltak nagyon látványos megoldásai, mellettük pedig a 12 éves magyar tehetség, Révész Bulcsú is újra megmutathatta tudását.

Május 6-án Trump 18-9-re verte a kétnapos vébédöntőben Higginst. A gála az akkori finálé budapesti visszavágója is volt, habár azóta a kínai World Openen, legutóbb pedig egy hete az északír torna elődöntőjében is találkoztak már, mind a két meccset Trump nyerte. A januári gálán is szereplő angol immár világbajnokként, ebben a szezonban pedig háromszoros tornagyőztesként tért vissza Budapestre. Különleges pillanat volt, amikor behozták a vébétrófeát, amivel a kezében Trump körbejárt, de utána is végig ott volt a széke melletti kisasztalon, a szünetben pedig bárki fényképezkedhetett vele.

Az elmúlt három szezonban sorra vébédöntőt játszó Higginst is óriási taps fogadta, és végig mosolyogva játszott, miközben rendszeresen vevő volt a közönség bekiabálásaira is. A skót elmondta, hogy Trump mesélt neki arról, milyen jó hangulatra számíthat, és dicsérte a délutáni és az esti szakaszban is a csarnokot megtöltő nézőket.

„Szép!", „Ó, nem!", jöttek időről időre az aktuális álláson a játékosokkal együtt gondolkozó nézők reakciói. A közönség a korábbi gálákhoz hasonlóan most is együtt izgult nehéz lökéseknél a játékosokkal. Díjazta a hosszú pirosakat, a falról leszedett golyókat, de egy jó bontást és pozicionálást is, míg a lyuk szájából kiszédülő golyókat vagy nem várt hibákat viszont csalódott moraj kísérte.

A délutáni és az esti program elején is először a könnyedebb rész következett. Elsőként shoot outban csaptak össze a játékosok, aminél egy frame legfeljebb 10 perc, és visszaszámláló vette elejét a hosszú gondolkodásnak két lökés között. Itt kifejezetten ajánlott volt bekiabálni a közönségnek, Higgins pedig színpadiasan megbillenve, majd felsóhajtva követte le, amikor egyszer éppen csak fennmaradt a fehér golyója. Ezt aztán bevált módszerként Trump is mosolyogva megismételte egy hasonló helyzetben.

Ahhoz képest, hogy a játékosok sem vették véresen komolyan az egészet, délután és este is volt száz pont feletti brék a shoot outban, sőt, este Trump jó úton volt egy 147-es maximumbrék – amihez minden egyes eltett piros golyó után a legtöbb pontértékű feketét kell lökni – felé is, de végül az utolsó két színes fennmaradt az asztalon. Így is a gála legmagasabb, 134-es brékjét hozta össze.

Megint Almási Gergő és Palásti Péter volt a két játékvezető a gálán, de a következő frame-ekben visszatért az egyik legnagyobb magyar tehetség, a 12 éves Révész Bulcsú is, aki nemrég második helyet ért el az U16-os vébén. „Hajrá, Bulcsú" – biztatták őt is a nézők, és a többször is megvillanó Révésznek a délutáni etapban sikerült is mindkét sztárt legyőznie, még ha Trump és Higgins nem is koncentrált teljesen minden egyes lökésre.

Az egy falról középre pirosat is belökő Révésznek Higgins egy időre a székét is átengedte, és még mosolyogva legyezte is, amíg a fiatal Trump ellen meccselt. Révész is benne volt a bohóckodásban, később annak ellenére is odalopakodott a skót székéhez, hogy Higgins kikötötte, az egymás elleni meccsük alatt már nem lesz ilyen előzékeny. A székét aztán szintén felajánló, és addig egy kisasztalra átülő Trump viccelődve megjegyezte, hogy Révész túl jó volt ellene, lehet, hogy ideje lenne elgondolkodnia a visszavonulásán. Utána azonban komolyra véve is mindketten dicsérték a játékát.

10 Galéria: Magyar Snooker Gála Különkiadás Fotó: Huszti István / Index

A korábbi gálákon még nem látott új elem volt, amikor csak a tíz piros golyót kellett minél hamarabb letakarítani az asztalról. Itt aztán mindenki nagy nevetés közepette szaladgált a négy méter hosszú asztal körül, de az elején általában a legtaktikusabban Trump bontotta meg a bolyt, végül délután 54,38 másodperc lett a győztes ideje, és este is ő nyerte ezt a részt. Higgins egyszer már akkor rálökte a fehéret, amikor a játékvezető még csak éppen felállította volna a piros golyókat, egy másik próbálkozásánál pedig Trump is előzékenyen besegített a tovább iramodó skótnak, és kiemelte az asztalon felejtett X-et egy hosszabbítós lökés után. Délután Higgins volt a második leggyorsabb, az esti részben Révész meg tudta előzni.

Délután és este is Trump és Higgins közötti komoly meccs zárta a programot. A délutáni részben Trump rögtön egy 109-es brékkel nyitott, és később még egyszer sikerült ekkorát löknie. Higgins délután ugyan százasig nem jutott el, de neki is jól ment a bréképítés, csak egyetlen frame alakult küzdelmesebben. Mindkét oldalról látványos lökéseket láthattak a nézők: Trump egy falról is tett el pirosat, Higgins vonatot is megoldott, és többször is szinte tökéletes nyitólökésekkel indultak a frame-ek.

Voltak azért itt is könnyedebb pillanatok, Higgins például hiába próbált erőteljes rámutatással bevarázsolni egy pirosat a lyukba, csak fent maradt. Az esti etapban több százas született: Trump négyet is lökött, de Higgins is egy 113-as brékkel fejezte be. Összességében délután és este is Trump szerzett több pontot az egyes játékrészek és frame-ek megnyerésével, így egyelőre Higgins Budapesten sem tudott visszavágni.

(Borítókép: Huszti István / Index)