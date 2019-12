Menekültnek néztek két nigériai pingpongost, a horvát rendőrök Boszniába zavarták őket

Két Horvátországban versenyző nigériai asztaliteniszezőt menekülteknek hittek a horvát rendőrök, ezért Bosznia-Hercegovinába terelték őket, ahol egy menekülttábora kerültek, írja a Guardian. A horvát versenyzői most szeretnék valahogy hazajuttatni a két fiatalt.

Abia Uchenna Alexandro és Eboh Kenneth Chinedu egyetemi hallgatók, Pulában vettek részt egy olyan nemzetközi asztalitenisz versenyen, amit felsőoktatásban tanulóknak szerveztek. A verseny után Pulából Zágrábba akartak menni, hogy visszarepüljenek Lagosba.

Az utazás előtti este az utcákon sétáltak, amikor két rendőr megállította és igazolni próbálta őket. A fiúknál nem voltak ott a dokumentumaik, próbálták elmagyarázni a rendőröknek, hogy a szálláson hagyták azokat, de nem figyeltek rájuk, bevitték őket a rendőrőrsre.

A rendőrök menekültnek gondolták őket, felrakták a két nigériait egy teherautóra, és a bosnyák határra autóztak velük. A horvát hatóságok éppen aznap kaptak el egy nagyobb csoportot, akik illegálisan akarták bejutni Horvátországba. Ehhez a csoporthoz csapták a két fiút is. Felszólították őket, hogy egy erdőn át menjenek bosnyák területre. Chinedu először megtagadta ezt, de egy rendőr azzal fenyegette, hogy belelő, ha nem mozdul.

Uchenna és Chinedu végül Velika Kladusa-i menekülttáborban kötött ki, ahol ezrek várakoznak fűtetlen sátrakban és folyóvíz nélkül.

Bő két hét telt el, mire önkénteseken keresztül hírt tudtak adni magukról. Az önkéntesek megkerestek a pulai verseny rendezőit is. Alberto Tanghetti azt mondta a Guardiannak, hogy a fotók és a nevek alapján megerősítették a horvát hatóságoknak, hogy valóban sportolókról van szó, és érvényes vízummal rendelkeznek.

A bosnyák védelmi miniszter is megszólalt az ügy kapcsán, Dragan Mektic szerint a két nigériai esete is példázza, hogy a horvátok jogellenesen cselekedtek. Ezt állítják évek óta jogsegélyszervezetek is, szerintük a horvát hatóságok rendszeresen verik a menekülteket és illegálisan küldik őket vissza Bosznia-Hercegovinába.