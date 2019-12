Fatális hiba, rosszul számolt a dartsos az utolsó dobásnál

A harmadik helyen kiemelt walesi Gerwyn Price hihetetlen meccsen ment tovább a dartsvilágbajnokság csütörtök esti versenynapján.

Az ír William O'Connor élete legnagyobb játékát mutatta be ellene, de az ötödik játszmában az ötödik leget nem tudta befejezni, pedig csak egy dupla kettest kellett volna dobnia.

Az operatőr és a riporter sem értette, miért nem oda céloz, ahová a kamera is fókuszált. A magyarázat egyszerű: a versenyző elszámolta magát, és az egyest vette célba, a dupla egyest viszont végül elhibázta.

O’CONNOR’S MOMENT OF MADNESS!



A crucial miscount from the Irishman as he allows Price in before losing in the tie-break pic.twitter.com/WaUgIOdInK