Magyar edző segítségével gyógyulnak az NBA-sztárok és futballhősök

Katar százmillió dollárokat költ el sportra, és annak a hátterét is legszínvonalasabb módon próbálja megteremteni. A Dohában lévő Aspetar sportkórház a világ egyik legjobb gyógyító és rehabilitációs intézménye, ahová NBA-sztárok, olimpiai bajnok atléták és a világ legjobb futballistái járnak. Az intézetnek magyar munkatársa is van, Kis Gergely még kézilabdázóként került ki Katarba, és az elmúlt években olyanokat segített a felépülésben, mint például a Bajnokok Ligája-győztes Didier Drogba vagy az NBA-s Joel Embiid.

Dohában található a Kalifa Stadion, amely az atlétikai világbajnokság és a 2022-es futball-vb egyik helyszíne. A stadion környezetében egy olyan sportkomplexumot építettek fel a katariak, hogy szinte bármikor rendezhetnének akár egy olimpiát is. A multifunkciós csarnokok, edzőpályák, uszodák, utánpótlásnevelő akadémia közelében húzták fel a sportkórházat is 2007-ben.

A dohai atlétikai világbajnokság idején a kórház az újságíróknak és a vb-n résztvevő csapatok orvosainak is vezetett túrát az intézményben. Az egyik bemutatón derült ki, hogy a kórháznak magyar munkatársa is van, Kiss Gergely a rehabilitációs részleg erőnléti edzője.

Megláttak benne valamit

Kis még Győrben kezdett kézilabdázni, és jól indult karrierje, mert 1999-ben a Velky Mihály által irányított junior válogatott tagja lett, csapattársai többek között Laurencz Szabolcs, Bognár Róbert és Mocsai Tamás voltak. Ez a csapat Katarban is részt vett egy tornán, de Kisnek akkor még nem alakult ki különösebb kötödése az országhoz. Pár évig az NB I.-ben játszott, egyik kiemelkedő meccse volt, amikor egy bajnokin 14 gólt lőtt a Veszprémnek. Egy vállsérülés miatt azonban megtört karrierje, és nem tudott magasabb szintre emelkedni. Nehezen fogadta el a helyzetet, a játékot viszont nem akarta abbahagyni. Sok munkával rendbe jött a válla, és alternatívát keresve került képbe Katar.

Kis egy évre tervezett az országban, amikor 2003-ban aláírt az egyik csapathoz, de aztán tíz szezonra nyúlt a kalandja. „Egyre jobban ment a játék, megtaláltam a helyem, és ugyan szóba került, hogy visszatérek Európába, de maradtam Katarban" – mondta. Teljesítményével vívta ki a hosszú távú szerződést, akkortájt ő volt a legeredményesebb kézilabdázó, keresett volt az arab világban, többször kölcsön is adták szaúdi, emirátusi és bahreini kupákra.

2007 körül még az is felmerült, hogy honosítják, és a katari válogatott játékosa lesz, de végül az országot vezető emír letiltotta a honosításokat. Kis 2011-ben elhagyta Katart, és egy felemás szezont, egy újabb sérüléssel még lejátszott a Ferencváros-PLER-ben, aztán felhagyott a játékkal. A kézilabdától nem szakadt el, két évig utánpótlás edzőként dolgozott itthon. Ekkor már erőnléti és rehablitációs edzőképzésre is járt, és azon gondolkodott, hogy milyen jó lenne ebből megélni. Mindeközben hiányzott neki a katari lét és a magasabb életszínvonal is, így visszatért Dohába.

Edzői képesítésével az Aspetarban próbálkozott, el is ment egy interjúra 2014-ben.

„2007 és 2015 között senkit nem vettek fel, de úgy látszik, a korábbi NBA-kosaras Barry White, aki az erőnléti edzők vezetője volt, meglátott bennem valamit, és felvettek próbaidőre"

– mondta Kis.

A kórházban a sérülés után újra munkába álló sportolókkal foglalkozik, mindenféle sportágból jönnek hozzá, de legtöbbször futballistákkal dolgozik együtt az edzői csapatban. Naponta 10-12 sportolóval foglalkozik, ha kézilabdázóval találkozik, akkor technikai kérdésekben is szívesen segít. Az intézményben az a szellemiség, hogy a sportolók jobb állapotban hagyják el a kórházat, mint amilyenben sérülésük előtt voltak. Nemcsak a sérült testrészre koncentrálnak, hanem átfogó fejlesztést kapnak, a fizikai állóképességüket is próbálják magasabb szintre emelni.

Nekem is kihívás a top sportolókkal dolgozni, nem lassulhatok le mellettük, teljes erőbedobásra késztetnek, de mindeközben nagyon sokat lehet tanulni tőlük.

mondta Kis.

Maga a kórház is képzi a dolgozóit, Kisék minden héten előadásokon vesznek részt, oktatják őket a sérülésekről, a legújabb műtéti procedúrákról és edzésmódszertanról is. „Képben kell lenni a legújabb kutatásokról, de nem kell belenyúlni abba, mit a tudósok már kitaláltak" – mondta az edző.

Kis korábbi profi sportolóként és a sérüléseket átélőként a saját példáján keresztül is tanít.

„Arra próbálok mindenkit nevelni, hogy figyeljenek oda magukra, nálam is csak egy picike izom mozdult el, és abból lett nagyobb baj."

Elég nagy nevekkel dolgozott együtt, vezette például az NBA-ben kosárlabdázó Joel Embiid, az akkoriban a Chelsea-ban futballozó John Obi-Mikel, Demba Ba és Didier Drogba rehabilitációs edzéseit is. Utóbbi aztán a kórházban látottak alapján szerelte fel saját konditermét is. A dohai kórházban elég széles a géppark, minden izomcsoportra találni speciálisan kialakított eszközt: néha elég futurisztikus megjelenésűek, és elsőre egy laikusnak nehéz is megmondani, hogy hogyan is lehet használni. Katarban használták például először a rehabilitációban antigravitációs futópadot. Egy ilyen futópad óriási mértékben csökkenthető a lábakra nehezedő nyomás, a testsúly akár 90 százaléka is „eltüntethető."

A kórházban már magyar sportolók is megfordultak, a futballista Németh Krisztián, a röplabdázó Mészáros Dömötör, vagy a szintén Katarban is kézilabdázó Carlos Pérez.

Mit keres egy filmstúdió a kórházban?

Az intézmény egyik folyosóján is sorakoznak a gyógyultan és elégedetten távozó szupersztárok tablói. Többek között a négyszeres olimpiai futóbajnok Mo Farah, a profi bokszoló Amir Khan és a futballista Roberto Carlos is hálálkodik a posztereken, de Neymar is járt már itt egyik sérülése után. Vannak, akik mások ajánlására jönnek, de több futballklub ide küldi sztárjait a szerződtetésük előtti orvosi vizsgálatra is. A már említett Embiid menedzsere a holisztikus szemléletről áradozott. Embiidnél csontsűrűség-vizsgálatot is készítettek, masszázsterápiát kapott, de alvási szokásait is vizsgálták, és próbáltak javítani rajta, amikor megműtötték a lábát.

„Még Európában sem láttam semmi hasonlót. Minden megvan, amire egy profi sportolónak szüksége van" – mondta Yaya Touré, a Manchester City korábban játékosa. A sportolók van, hogy csak egy-két hétre érkeznek, aztán vissza-vissza térnek pár napra, de van, aki hónapokat tölt a kórházban. Egy keresztszalag-szakadásból öt-hat hónap is kell a felépüléshez.

Az intézmény közkórházként is működik, sok dohai veszi igénybe a szolgáltatásokat, de azért a sport van a fókuszban. Egy rendelőben végzik az általános szűrést, a fogászaton át a mély, komoly műszereket igénylő kardiológiai vizsgálatokig. Ahogy azt az intézményt meglátogató orvosok is megjegyezték, a dohai kórház abban különleges, hogy minden modern eszköz egyetlen helyen megtalálható. Néhány területen egyértelműen a világ legjobbja közé tartozik, külön metódussal kezelik a sportolók ágyéki fájdalmait, a FIFA elismert gyógyászati központjaként is működnek, több kutatást vezettek a sportból eredő agyrázkódások területén.

A kórház egyik első terme, amit bemutattak, inkább hasonlított egy filmstúdióhoz, mint kórteremhez vagy műtőhöz. Egy mozgáselemező laborban voltunk, ahol rengeteg kamera, nyomásérzékelő szenzorok és speciális szoftverek segítségével alkotnak képet, illetve testmodellt egy-egy sportoló állapotáról. Itt pár tesztfeladatot kapnak a páciensek, például páros lábas szökdelést, ami után egyből 3D-s modell készül az izomzatukról, annak erejéről, rugalmasságáról és az esetleges sérülésekről.

Hasonló elven működik egy nyomásérzékelős futópad is. A sportolók is a cipőket tesztelhetik, futballcsukából és futócipőből is több tucatnyi különböző típust próbálhatnak ki, mindegyikben máshogy alakul a mozgásuk vagy terhelődik az izomzatuk. A sérülések megelőzése szempontjából sem mindegy, melyiket választják.

Ötcsillagos hotel egy kis trükkel

A kórház egyik nagy újítása a magassági szoba, amiből huszonötöt üzemeltetnek. Ezekben a szobákban 500 és 4500 méter közötti tengerszintfeletti magasságot tudnak szimulálni a légnyomás és az oxigéntartalom szabályozásával. A kutatások szerint a nagyobb magasságban pihenés közben több vörösvérsejt termelődik a tengerszint közelében elvégzett edzés után, ami jelentősen javíthatja a vér oxigénszállító-képességét. Ezt az előnyt elsősorban állóképességi sportolók használják ki, de ehhez, mint látjuk, nincs feltétlenül szükség magaslati edzőtáborra, elég ha szimulálják a magasságot. A szobák minden igényt kiszolgálnak, olyan ellátást kapnak a sportolók, mint egy ötcsillagos hotelben, csak mindeközben monitorozzák a pulzusukat és a vérnyomásukat is.

A rehabilitációs részlegen egy tornaterem mellett egy üvegfallal elválasztva vannak a konditermek, de szintén egy üvegfal mögött ott van egy medence is, ahol vízben végzik a rehabilitációs gyakorlatokat. Barry White ötlete volt ez a fajta kialakítás, nem akarta, hogy egy klasszikus edzőteremre hasonlítson a létesítmény, és az átláthatóságnak is jó oka van. White a BBC-nek beszélt arról, hogy a különféle edzéseken részt vevő sportolók így láthatják egymást, és átérezhetik egymás szenvedését is, ez pedig motiválóan hathat.

„A legjobb dolog a kórházban, hogy ugyan különböző országokból, különböző módszerekkel és háttértudással érkeztünk, de együtt dolgozva új dolgokat találunk ki" – mondta White.

(Borítókép: Az Aspetar sportkórház Dohában. Karim Jaafar / AFP)