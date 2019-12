Fog emlékezni valaki, hogy a Balajti oxizgat a Pápa meccsen?

Viccesek vagy rettentően kínosak voltak a tízes évek legemlékezetesebb sportolói nyilatkozatai, elszólásai. Mourinho bicskanyitogatóan pökhendi megnyilvánulásaival és magyar kollégáinak aranyköpéseivel egy külön cikket meg lehetne tölteni, de a küzdősportok világa is szolgáltatott pár olyan jelenetet, aminek láttán csak fogtuk a fejünket. A Forma-1-es pilótákat sem kell félteni, ha káromkodásról és rasszista viccekről van szó.

Felidézzük a 2010-es évek legsokkolóbb történéseit, Armstrong bukásától a magyar futball andorrai szégyenéig, de a lehetetlen győzelmekre is visszaemlékszünk.

A kamera előtt anyázni

Aki egyszer látta az alábbi tíz másodperces videót, soha nem fogja felejteni. 2011-ben egy Ferencváros-Diósgyőr NB I.-meccs után Rósa Dénest, a Fradi futballistáját kérdezte a riporter, amikor a játékos mögött elhaladó fotósmellényt viselő néző jól hallhatóan odaszólt Rósának, hogy “büdös paraszt fradista.” Rósa sem volt rest, és kapásból visszaszólt. Nem kellett volna.

Azt találta ugyanis mondani, hogy:

Szopd le anyádat!

Az egészben az a legviccesebb, hogy eltelt néhány másodperc, mire Rósa kapcsolt, hogy élő adásban van, és hozzáteszi, hogy "már bocsánat". Rósa ezután még két évet játszott a Fradiban, 2013-ban igazolt az osztrák Altheim amatőr csapatához. Még abban az évben visszatért Magyarországra, egy ideig játékos-edzőként dolgozott az ASR-Gázgyár csapatánál, ott fejezte be aktív játékos pályafutását. Visszavonulása óta eltávolodott a futballtól, már csak szurkolóként jár ki az NB I. meccseire.

Megkérdezték tőle, hogy hova a picsába rugdossa a labdákat?

A meccsértékelések magyarországi helytartója az Újpesttel játékosként bajnokságot nyerő Véber György. Nem véletlen, hogy válogatásunkban is helyet kapott. Legnagyobb sikereit a Pápával érte el 15 éves edzői pályafutása alatt: a csapatot sikerült feljuttatni az NB I.-be, és összesen 73 NB I.-es élvonalbeli meccsen irányította. Ezután került a Mezőkövesdhez, ahol talán a magyar futball történekének legemlékezetesebb sajtótájékoztatóját hozta össze. Egy 2014-es 4-0-ra elveszített meccs után próbált higgadt maradni a nyers őszinteségéről híres Véber, ami annyira nem sikerült neki, hogy majdnem idegösszeomlást kapott, úgy felhergelte magát. Érdemes végignézni, mert néhány perc az egész sajtótájékoztató, így most csak a legerősebb részeket emeljük ki.

Ha gondolod, akkor felállok. Ez egyszerűen nevetséges már, felállok, igen. A Szlezák Zolival és a Borsossal a belünket kidolgozzuk ezért a csapatért, de minden támadást mi kapunk. (...) Persze, hogy az edző a hülye ilyenkor, a fogalmatlan, hozzá nem értő. Na most akkor már nem vagyok higgadt.

És itt még nem volt vége a monológnak.

Három olyan kollégám van, akik sikerorientáltak, még az edzésen sem tudunk veszíteni. Minden héten a saját játékosaink végeznek ki minket. Erre mondtam, hogy remélem, nem halok bele. Annyira visel minket, hogy föl se fogja senki Mezőkövesden. Minden hazai meccs után jön a sajtó, lemondasz, kirúgnak? Nem érdekel most már.

Név szerint is előkerülnek azok a játékosok, akik kivégzik a csapatot.

A Harsányit meginterjúvoljátok majd, hogy hova a picsába rugdossa a labdákat hetente? (...) Állandóan dicsérjük őket, hogyan edzenek, milyen ritmusban edzenek, most már inkább azt mondom, ne is eddzenek. Fog emlékezni valaki, hogy a Balajti oxizgat a Pápa meccsen? Azt fogják mondani, hogy a Véber meg a stábja bukott ember. Na ezért nem idegeskedem, ami persze nem igaz, mert majd megint hétfőig nem alszom. Ennyit a nyugalmamról.

Vébert 2014-ben rúgták ki a Mezőkövesdtől, azóta rengeteg csapatnál megfordult. A Mezőkövesd után a Pécs, a Somos SE, a Rákosmente KSK, a Nagykőrösi Kinizsi, a Törtel, majd a Nyíregyháza következett, jelenleg a BLSZ-ban szereplő Vízművek edzője. Egy dolog azonban nem változott: Véber szókimondása, amit ez az összeállítás is jól mutat. A Nemzeti Sportnak adott 2018-as interjújában azt mondta, emiatt nem lett kívánatos személy a hazai profi futballban.

Mindent megkapnak a mai fiatalok

Nem lehet könnyű Magyarországon futballedzőnek lenni, ezt már Véber György pályafutásánál is láthattuk, de az egykori ferencvárosi játékos Lendvai Miklós is hasonló cipőben járhat, legalábbis egy 2015-ös nyilatkozata alapján. A játékosként Belgiumban, Franciaországban és Svájcban is megforduló Lendvai 2013-ban vette át az NB II.-es Zalaegerszeg felnőtt csapatát. A Siófok ellen 3-0-ra elveszített bajnoki után nem fogta vissza magát, rendesen kiosztotta játékosait és a mai fiatalokat.

Először arról beszélt, hogy a fiatalok nem tudnak küzdeni, "nincs meg bennük a vér", hogy az életben mindenért küzdeni, szenvedni kell. Nem lehet őket motiválni, mert nem tudja átadni nekik azt, hogy milyen érzés 60 ezer ember előtt játszani. Ezután azzal folytatta, hogy nem érzik át, mekkora felelősség focisának lenni.

Nem érzik át, milyen felelősség van rajtuk, nem érzik, mit kell megtenni abba a színben, legyen az lila vagy zöld. Nem tudják azt a felelősséget, amikor azt a rohadt kurva mezt felveszik, hogy azért mit kell tenni.

Nagyívű eszmefuttatásában egészen odáig jutott el Lendvai, hogy manapság a fiatalok mindent megkapnak, bezzeg neki betonoznia kellett, hogy strandra mehessen.

Ha valaki sportember - nem futballista, hanem sportember - akar lenni, annak mindenről le kell mondania. 16 évesen NB I.-es focista voltam, többet kerestem, mint a rohadt kurva tanári kar az egész iskolában. Ezek a gyerekek mit tudnak? Amikor elmentem és betonoztam az apámmal, úgy mehettem standra. Mi a faszt tudnak ezek a fiúk? Mindent megkapnak, telefon, internet. Ilyenekről beszélünk, hogy ZTE-szív? Legszívesebben elsírnám magam.

Ok, boomer, írhatnánk stílszerűen.

Több tiszteletet!

José Mourinhónál is többször gurult el a gyógyszer, elég csak a Juventus elleni Bajnokok Ligája-meccs után mutatott produkciójára gondolni. Ennél is erősebbre sikeredett a Tottenham Hotspur ellen 3-0-ra elveszített bajnokit követő kommunikációs ámokfutása. A sajtótájékoztatón az ujjaival mutatta a portugál, hogy mennyi lett a végeredmény. Csakhogy nem az ellenfél góljainak számára gondolt, hanem arra, hogy hányszor nyerte a Premier League-t.

Én egyedül többször nyertem meg a Premiershipet, mint a másik 19 edző együtt összesen. Három bajnoki címem van nekem, Guardiolának és Pellegrininek összesen kettő. Szóval tisztelet, tisztelet, tisztelet

- hajtogatta eltorzult arccal, és kiviharzott a teremből. Néhány hónappal később a Manchester a gyenge bajnoki szereplés miatt kirúgta Mourinhót, egy évig nem is vállalt edzői munkát. November végén tért vissza az egykori Special One, ő váltotta Mauricio Pochettinót a Tottenhamnél.

Megtrollkodta az NFL-t a liga különce

A Seattle Seahawks korábbi futójátékosa, Marshawn Lynch előszeretettel csinált hülyét az újságírókból, az NFL többször megbüntette, amiért nem volt hajlandó nyilatkozni a sajtónak, pedig a liga szabályai ezt kötelezővé teszik a játékosok számára. A 2015-ös Super Bowl előtti médianapon úgy játszotta ki ezt a különc játékos, hogy bár megjelent a sajtótájékoztatón, de minden kérdésre ugyanazt válaszolta:

Itt vagyok, szóval nem büntethetnek meg.

Ugyanezt játszotta el a másnapi médiaeseményen is, annyi különbséggel, hogy azon már azt hajtogatta, hogy "tudják, miért vagyok így." Kérdésekre akkor sem válaszolt, az 5 perces sajtótájékoztató végén megköszönte a jelenlévők figyelmét, majd távozott.

A trágár dán

A Forma-1 elmúlt évtizedének egyik legemlékezetesebb, és egyben legtrágárabb beszólását a Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg hozta össze. A 2017-es Magyar Nagydíjon Hülkenberg kívülről akarta megelőzni Magnussent a célegyenes utáni kanyarkombinációban, de a Haas dán versenyzője nem adta könnyen a pozíciót, és kivezette a pályáról Hülkenberget, aki nehezen megemésztette meg ezt. A verseny utáni interjúk közben odament Magnussenhez, és gratulált neki a "sportszerű" manőverért. Magnussen nemes egyszerűséggel annyit mondott erre:

Suck my balls

Nem jó ötlet rasszizmussal viccelni

Lewis Hamilton hatszoros Forma-1-es világbajnokra nem jellemző, hogy hülyeségeket beszéljen a sajtó előtt, de a 2011-es Monacói Nagydíj utáni nyilatkozata a kivétel. Az történt, hogy az akkor még a McLarennél versenyző brit pilótát háromszor is megbüntették a versenyhétvége alatt. Érthető volt Hamilton frusztráltsága, de ez sem mentség arra, ami ezután következett.

Az őt kérdező riporternek azt mondta, szerinte azért büntették meg ennyiszer a versenybírók, mert fekete.

Hamilton is érezhette, hogy túl messzire ment, mert zavart nevetés után hozzátette, "legalábbis ezt mondaná Ali G", de addigra már a baj megtörtént, egyértelmű volt a helyzet. Annyira kínos volt a szituáció, hogy néhány másodpercnyi hallgatás után a riporter gyorsan témát váltott, nehogy még nagyobb PR-katasztrófa legyen az interjúból. Később Hamilton elnézést kért a nyilatkozata miatt, azt mondta, csak viccelni akart.

Élő adásban bukott le a csalfa csatár

Nem csupán ebben az évtizedben, hanem talán az egész futballtörténelemben nem lőttek még akkora öngólt, mint Mohammed Anas. Az előzmények: 2017-ben a Free State Stars ghánai csatárát választották a dél-afrikai bajnokság rangadójának legjobbjává, miután két gólt lőtt az Ajax Cape Town-nak. A meccs utáni interjúban hosszan fejtegette, mennyire örül a díjnak, mindig is arra vágyott arra, hogy egyszer övé legyen ez az elismerés.

Majd megköszönte feleségének és a barátnőjének a támogatásukat.

Kapcsolt Anas, hogy elszólhatta magát, ezért gyorsan helyesbített, hogy természetesen a feleségére gondolt. A BBC-nek később azt mondta az esetről, hogy a lányát szokta barátnőjének nevezni. Ügyes próbálkozás, Anas!

Repkedtek a dollárok és a káromkodások

Szokták mondani, hogy a sportolókat nem az eszükért szeretjük. Floyd Mayweather és Conor McGregor sem cáfolt rá erre a vélekedésre. 2017-ben csapott össze az amerikai bokszlegenda és az Ultimate Fighting Championship MMA-szervezet könnyűsúlyú bajnoka. A meccset hatalmas médiafelhajtás előzte meg, a több napos felvezető műsor egyik állomásán a nagy odamondogatás közben Mayweather sztriptíztáncosnak nevezte McGregort, majd 2 Chainz I Luv Dem Strippers című számára bankjegyeket kezdett el szétszórni a színpadon.

Ez egy szélhámos, egy gyáva alak. Az igazi harcosok sosem adják fel. Te egy sztripper vagy, egy kurva, és ezt te is tudod.

- folytatta, mindezt az ír bunyóst bambán tűrte. Egy ponton azzal próbált visszavágni az őt alázó amerikainak, hogy legalább 100 dollárosokat dobált volna a színpadon. A két bokszoló túljátszott keménykedése és az egész körítés inkább kínos, mintsem vicces.

Az NFL-edző esete Mozarttal

Az öltözői beszédek általában azért maradnak emlékezetesek, mert inspirálóak, feltüzelik a csapatot. Ilyen volt legutóbb a Salzburg amerikai edzőjének, Jesse Marsch-nak a hollywoodi filmeket idéző beszéde a Liverpool elleni BL-meccs félidejében. Meg is volt a hatása: a 3-0-ra elveszített félidő után a másodikban néhány perc alatt egyenlített az osztrák csapat.

Az NFL-ben szereplő Kansas City Chiefs edzője, Andy Reid is hasonló erejű és hatású beszédre készült, miután csapat szoros meccsen 34-30-ra legyőzte a Detroit Lionst. Kétségkívül lelkesítő beszédének egyetlen szépséghibája volt, mégpedig az, hogy Mozartot festőnek nevezte.

Mozart festményei sem voltak mind tökéletesek.

Némi képzavarral azt is mondhatnánk, hogy kapufa. Kíváncsiak lennénk, hány játékosnak tűnt fel a melléfogás.

Mert olyan a fejed

2014-ben az Ajax nyerte a Feyenoord elleni rangadót a holland bajnokságban, 2-1 lett vége. A Feyenoord egyetlen gólját az olasz Graziano Pellé lőtte, ő nyilatkozott a meccs után. A riporter a csapat hozzáállását kérte számon a csatáron, aki erre azt mondta: jöjjön el következő héten az edzésükre, mutassa meg, hogyan kell győzni, majd megkérdezte, melyik csapatnak szurkol. Hiába bizonygatta a riporter, hogy semelyiknek, Pellé meg volt győződve hogy az Ajaxnak.

- Miért gondolja így? - Mert olyan feje van, mint az egy Ajax-szurkolónak. - Eléggé sértő, hogy így beszél rólam. - Maga kezdte.

Ezután úgy folytatódott az interjú, mintha mi sem történt volna. A 34 éves Pellé a Feyenoord után a Southamptonban és az AZ Alkmaarban játszott, jelenleg Kínában, a Shandong Luneng-bnen rugdossa a gólokat.