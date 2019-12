Végérvényesen a horrorkabalák országa lettünk

A sportvilágban egyáltalán nem ritkák a vicces vagy éppen rémisztő kabalák. Ott van például a Cincinnati Reds baseballcsapaté, Mr. Red, aminek még csak véletlenül se nézzenek a szemébe. A londoni olimpia űrkuklopszai is nehezen voltak befogadhatók, a New Orleans Pelicans NBA-csapat King Cake Baby nevű kabalájára pedig inkább rá se keressenek. Szóval kabalát tervezni nem egy könnyű vállalkozás, mert a végeredményt jó eséllyel lehurrogják majd.

Mégis, amikor Magyarországon egy nagyobb sporteseményhez kabala születik, sok esetben annyira bizarr a végeredmény, hogy a közfelháborodás vagy közröhej miatt többször előfordult már, hogy napokon vagy akár órákon belül nyugdíjazták az érintett kabalát. Az elmúlt években termését gyűjtöttük össze klasszikusoktól kezdve néhány kevésbé ismert remekműig.

Az örök klasszikus: Bol-dog

Magyarország 2017-ben nagy dologra vállalkozott: beugróként elvállalta a vizes világbajnokság megrendezését, aminél nagyobb és jelentősebb sporteseménynek korábban még nem volt házigazdája az ország. A különleges alkalomhoz egy egyedi kabalafigurára is szükség volt.

Így született meg Bol-dog, a magyar kabalamitológia ősatyja.

Az üveges tekintetű, Kóbor János-frizurás horrorpuli az egész országot megrémítette. Gyárfás Tamás, az úszószövetség akkori elnöke szerint nem is volt annyira ronda, mint ahogy a közvélemény azt beállította, ennek ellenére gyorsan elaltatták Bol-dogot. „Ha a sportbarátoknak nem nyerte el a tetszését, akkor el kell búcsúznunk tőle. Nyugodjon békében” – írta közleményében az úszószövetség. Ha Bol-dog ugyan ki is múlt, hagyatéka nem veszett el, szellemi öröksége tovább él az őt követő kabalafigura-nemzedékekben is.

Fotó: Szaka József / vizipolo.hu

Water Lilly és Water Willy, amit aztán gyorsan átkereszteltek

Még szinte ki sem hűlt a megboldogult horrorpuli, Bol-dog habszivacs teste, az úszószövetség már kereste méltó utódját. A 2017-es budapesti vizes-vb új kabalája nehezen született meg, az első pályázati kiírás eredménytelenül zárult. Második nekifutásra a Water Lilly és Water Willy névre hallgató vízililiompáros lett a befutó, ám ezzel korántsem ért véget Gyárfásék vesszőfutása.

A GOOGLE HASZNÁLATÁBAN JÁRATÓS INTERNETEZŐK UGYANIS HAMAR FELFEDEZTÉK, HOGY EGY VÍZBEN HASZNÁLHATÓ MŰPÉNISZNEK SZINTÉN WATER WILLY A NEVE, ILLETVE A WILLY ANGOLUL FÜTYIT JELENT.

A szövetség azzal verte vissza a rosszindulatú támadásokat, ha Charlie és a csokigyár című filmben a csokigyárost hívhatták Willy Wonkának, és a 80 nap alatt a Föld körül című spanyol rajzfilmsorozat főhőse viselhette a Willy Fogg nevet, akkor a vízililiomot formázó kabalát is hívhatják így. Néhány napra rá mégis Water Lilire és Water Lalira keresztelték át a figurákat. Mindezek után már részletkérdés, hogy szerencsétlen Lali és Lili úgy néz ki, mintha a Teletubbiest keresztezték volna Pikachuval, csak valami félrement a folyamatban.

Az üres tekintettel lebegő Cubeman

Az előbbiek alapján már látható, hogy ha az elmúlt években Magyarországon valamilyen vizes sporteseményt rendeztek, akkor annak elengedhetetlen eleme volt egy olyan kabalafigura is, aminek a képe hosszú ideig az ember agyába ég.

Nem volt ez másként az augusztusban rendezett junior úszó-vb esetében sem. Erre a helyszínhez passzoló kabalafigurát álmodtak meg, a Rubik-kocka ihlette Cubeman pont ugyanolyan szögletes, mint a Duna Aréna. A medencében lebegő, két lábon járó Rubik-kocka-monolit egyszerre tisztelgés Rubik Ernő világhírű találmánya, és a Nirvana Nevermind című albuma előtt, a kétségbeesett arckifejezése viszont már annál rémisztőbb.

A hallucinogének szülöttje, a Vízipók

A vizes sportoknál maradva jöjjön a legfrissebb trauma: a vízilabda-Eb kabalájának megalkotásával sikerült az összes létező és nem létező határt átlépni, már ha léteznek ilyenek kabala-alkotáskor. A végeredmény annyira megdöbbentő lett, hogy szerencsétlen Vízipókot órákon belül visszavonták a szervezők, miután látták, hogy tömegek állnak értetlenül a furcsa aberrációnak tűnő lény előtt.

A vízilabda szövetség igyekezett menteni a menthetőt, és az alábbi közleménnyel reagáltak az újabb kabalakudarcra: "Nincs mit szépíteni, ezt elrontottuk. A kis vízipókot szeretjük, szeretitek, a nagyot újratervezzük. Egyúttal várjuk a józan és hallucinogénket nélkülözni tudó bábtervezők jelentkezését! És reméljük sem Keresztest, sem a csigagyerekeket nem ijesztettük meg..."

A távol-keleti horrorból importált Királygabi

Királygabi nevű kabala láttán elfogynak a szavak. Mintha egy ZS-kategóriás távol-keleti horrorfilmből lépett volna elő, esetleg valamelyik Fűrész-filmben kameózhatna. A kabala Király Gábor sportruházati márkáját és szombathelyi sportegyesületét népszerűsíti, rendszeres szereplője különböző rendezvényeknek. Király Instagram-oldala alapján legtöbbször gyerekprogramokon tűnik fel a szürke mackóalsóba öltöztett lény.

Nehéz eldönteni, melyik része a legborzasztóbb: az, hogy Királygabi száján tud kilátni a jelmez viselője, a figura infantilis arcvonásai vagy a halál gagyi magyar címeres felső.

És egyáltalán: ki gondolta jó ötletnek, hogy a 108-szoros válogatott kapusról kabalafigura készüljön? Hiába próbáltunk többet megtudni Királygabi eredetéről, a vonatkozó aloldal nem működött a kiralysport.hu-n.

Fotó: Királygabi figura / Facebook

A szőrös, karmos rémálom, vagyis a Fradi-sas

Elég kalandos éveken van túl a Ferencváros kabalája, a Sas. Előbb állítólag haknizáson kapták, és emiatt rúgták ki a régi sast (oké, a megszemélyesítőjét), aztán egy dizájnváltáson is átesett a kabala. A végeredmény egy csúnya poszttraumás stressz szindrómában szenvedő madár lett, amin még a rivális Újpest korábbi polgármestere, Wintermantel Zsolt is nyilvánosan röhögött.

Fotó: Fradimédia

A lecserélt Fradi-sas szárnyalása nem tartott sokáig, ugyanis jött az újragondolt kabala, amit akkoriban szőrős, karmos, gyapjas rémálomként írtunk le, és hát tényleg ez az igazság, mert sokadik ránézésre is olyan az egész, mintha keresztezték volna Chewbaccát egy perverz madárral.

Judoggy, a tacskódisznóember

2013 tavaszán dzsúdó Európa-bajnokságot rendezett Magyarország. A szervezők valószínűleg szerették volt emlékezetessé tenni, hogy harminckét év után ismét hazánk adott otthont a sporteseménynek. Ha ez volt a cél, akkor sikerrel jártak, mert Judoggy látványát sosem felejtjük. Akkor egy másik kutyafajta, a vizsla lett az áldozat, de ezt csak a leírásokból tudjuk, mert szemre Judoggy inkább tűnik egy malac és egy zsemleszínű tacskó szerelemgyerekének, mintsem vadászkutyának.

Szerencsétlen szörnykutyának neve sem volt sokáig, a bemutatás után beérkezett javaslatok közül választották ki a szervezők a Judoggy-t. Arról nincs adat, hogy az Európa-bajnokság 350-400 millió forintos költségvetéséből mennyi jutott a kabalafigura megtervezésére és legyártására, de mindegy is, mert az utolsó fillérig megérte.

Fotó: judo.hu

Mangalaci sem élt sokáig

A hazai kabala-újhullám mögött a határon túli területek sem akartak lemaradni, az úttörő szerepét pedig a Csallóköz központja, Dunaszerdahely vállalta magára. A felvidéki magyarság szimbólumának számító futballklub, a DAC szeptember végén mutatta be az új kabalaállatát, ami a klub értékeit volt hivatott kifejezni: harcias, szívós és ellenálló.

A Mangalaci névre keresztelt mangalica nem lett hosszú életű teremtés, alig egy nappal a bemutatása után máris nyoma veszett a klub honlapjáról. Ez vélhetően összefügg a DAC-szurkolók első benyomásaitól, akik nem fogadták kitörő örömmel az új jövevényt. Végül Világi Oszkár, a klub tulajdonosa tett pontot a kabalaügy végére, egy videóban magyarázta el, hogy miként esett a választásuk éppen egy mangalicára, majd pedig szavazásra bocsátotta a sorsát. Az eredmény egyértelmű lett, a DAC-szurkolók határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket:

NEMET MONDTAK MANGALACIRA.

Melyik a legröhejesebb kabala? 961 Vízipók

456 Bol-dog

165 Cubeman

164 Királygabi

75 Fradi-sasok

53 Mangalaci

34 Judoggy

17 Water Lilly és Water Willy

(Borítókép grafika: Aradi László / Index)