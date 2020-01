Először dartsvilágbajnok a skót punk, Peter Wright

2014 után találkozott ismét a PDC dartsvilágbajnokság döntőjében a holland Michael van Gerwen és a skót Peter Wright. Előbbi az első, utóbbi a hetedik kiemelt volt a torna előtt.

A hat évvel ezelőtti döntőben 7-4-re a holland nyert, aki most címvédőként érkezett, és ugyan már háromszor nyert vb-döntőt, címvédőként még egyszer sem sikerült neki. Nem árulunk el nagy titkot, ezúttal sem.

A skót Wright megnyerte az első két szettet, stabilan dobott, különösen a fontos pillanatokban, a legek végén. A következő két szettben Michael van Gerwen emelt játéka színvonalán és hatékonyságán, és máris 2-2 lett. Ekkor is érezni lehetett azonban, hogy most nem hozta azt a gyorsan és pontosan célzó robotformát, ami az utóbbi években jellemezte.

A következő két szett megint a skóté lett, a hetedik szettben volt egy kisebb megingása, azt kihasználta Van Gerwen (4-3). Akkor még nem tudtuk, hogy a hollandnak az volt az utolsó fellángolása.

A nyolcadik és kilencedik szettben is 3-2 volt a legek aránya. Volt egy eset, amikor van Gerwen hat nyilat rontott, így adott esélyt riválisának.

A hollandnak volt esélye a kuriózumnak számító 9 nyilas legre a tizedik szettben, mert az első nyolcat egyaránt a tripla húszba dobta. Az utolsó dobás azonban a sima tizenkettesbe ment. A tizedik nyíllal végül befejezte a leget, de neki ennyi vigasz maradt, mert a következő két leget vitte a skót.

Egészen pontosan így fejezte be a meccset.

* PETER WRIGHT IS THE WORLD CHAMPION *



PETER WRIGHT WINS THE 2019/20 WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP!



Sheer emotion shown as he defeats Michael van Gerwen 7-3 in a fantastic final. pic.twitter.com/1NYsPju4cH