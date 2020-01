Kihirdették az államilag kiemelt sportakadémiák listáját

21 éves átlagéletkorral az egyszeres bajnok dán Nordsjaelland Európa legfiatalabb csapata. A csodás fiatalításban nagy szerepe van egy 5000 km-re található afrikai akadémiának is.

A kormány közzétette az államilag elismert sportakadémiák listáját, szúrta ki az Mfor.hu. A listán nincs nagy meglepetés, a korábban is működő egyesületek és akadámiák kerültek kiemelt státuszba, így újabb közpénzhez juthatnak.

A sportakadémiák ötlete november végén merült fel, és két hónap alatt keresztül is vitte a tervet a kormány. Az indoklás szerint az élsport utánpótlásásának megteremtésére, tehetséggondozásra jönnek létre az államilag elismert akadémiák. Igaz, eddig is ezzel a profillal működött több intézet is. Az Mfor.hu szerint az új rendszer nem visz sportszakmai újítást a korábban működö rendszerbe, inkább csak adminisztratív kiemelés.

Egy decemberi kormányrendelet szerint, futballban 10, kézilabdában 6, kosárlabdában 4 sportakadémia lehet. Ezek a következő lettek:

Futball:

Diósgyőr Futball Kft.,

DLA Utánpótlás Nevelő Kft.,

ETO Futball Kft.,

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány,

FTC Labdarúgó Zrt.,

Honvéd Futball Club Kft.,

Illés Sport Alapítvány,

MTK Budapest Labdarúgó Zrt.,

Várda Sport Egyesület,

Vasas Akadémia Kft.

Az Mfor.hu megjegyzi, a szakmai munka alapján a kisvárdai Várda Sport Egyesület kiemelése nem indokolt. A belga Double Pass intézet minősítése szerint nem érte el az akadémiai szintet.

Kézilabda:

DVSC Kézilabda Kft.,

FTC Kézilabdasport Kft.,

Füredi Kézilabdasport Egyesület - Veszprém Handball Team Zrt.,

Győri ETO Kézilabda Club,

Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány,

PICK Kézilabda Zrt.

Kosárlabda: