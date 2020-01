A hideg kiráz, hogy 99 évesen engem ünnepel a világ

Csütörtökön töltötte be 99. életévét az ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes. Ő a legidősebb olimpiai bajnok, megemlékeztek róla a legnagyobb amerikai lapok, a New York Times, az USA Today, az NBC, de a Foxsport is végigtekintette kalandos és kivételesen sikeres pályafutását.

Olaszországban az egyik karikaturistát megihlette, hogy a holokauszt túlélője - Klein Ágnes néven született, a deportálások alatt a Juhász Piroska nevet viselte -, ezért ezt rajzolta.

Az AP hírügynökség egy hosszabb interjút is közölt vele, amelyikben azt mondta, nem szeret a múlttal foglalkozni, mert az elmúlt, és a jövő az érdekes, annak kell gyönyörűnek lennie. Arról is beszélt, a torna már nem kedvence a tévében, de a neten követi a híreket, és a tévében jobban leköti a hegymászás.

„A hideg kirázott, amikor megmutatták nekem ezeket a cikkeket, hogy engem ünnepel a világ. Azt hittem, én már nem is lehetek érdekes.

Úgy tűnik, elég erősen szorítottam meg az újságíró kezét, ezért írt olyan szépeket rólam. Csak azt tudom erre a fogadtatásra mondani, érdemes jól csinálni valamit az életben. Nem hiszem, hogy kiváló voltam, de lelkiismeretesen megtettem, amit tudtam. A család és a közeli barátok szombat este fognak felköszönteni.”

- mondta az Indexnek Keleti.

A Nemzet Sportolója 1952-ben egy, 1956-ban Melbourne-ben négy aranyat nyert az olimpián, utána nem jött haza, hanem Izraelben telepedett le. Az 1983-as budapesti torna világbajnokság volt az első, amikor szülőföldjére visszatérhetett. 2000-es évektől újra Budapesten él.