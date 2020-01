Kiderült, kik utaztak még Kobe Bryant-nel a helikopteren

Nem hivatalos forrásokból megerősítették, hogy ki volt a másik hat ember, akik szintén meghaltak abban a helikopter-balesetben, amelyben életét vesztette Kobe Bryant, a legendás NBA-játékos és lánya, Gianna Bryant, írja a Sky News.

Bár néhány áldozat személyazonosságát már eddig is lehetett sejteni, most nem hivatalos források is megerősítették, hogy kik utaztak még a világhírű kosárlabdázóval.

Sarah és Payton Chester. Payton Chester együtt kosarazott Kobe Bryant lányával, ő és édesanyja is a helikopteren voltak, amikor az lezuhant. Sarah testvére, valamint az iskolaigazgatója is megemlékeztek róluk a közösségi médiában, így került megerősítésre a személyazonosságuk.

Ara Zobayan. Helyi lapok Ara Zobayanként azonosították a gépet vezető pilótát.

John Altobelli, Keri Altobelli és Alyssa Altobelli. Keri Altobelli szintén együtt játszott Kobe Bryant lányával, és éppen egy tornára tartottak, amelyet Bryant alapítványa szervezett. John Altobelli, Keri édesapja, baseballedző volt, 27 éven át vezette az Orange Coast College csapatát Kaliforniában. A gépen volt még Keri édesanyja, Alyssa is, erősítette meg az értesüléseket az elhunytak családja.

Christina Mauser. A helikopteren utazott még Chrisitina Mauser is, aki abban a privát iskolában oktatott kosárlabdát, ahova Kobe Bryant lánya, Gianna is járt. A 38 éves nő emellett a CBS Los Angeles riportereként dolgozott, valamint edzősködött a Lady Mambánál. A nő halálát férje erősítette meg a Facebookon.