Japán mindent elkövet, hogy a koronavírus ne veszélyeztesse az olimpiát

17300 fertőzöttje van a járványnak hétfő hajnalig, ebből 150 embert regisztráltak 25 országban, a többi beteg továbbra is Kínában van.

Thaiföldön egy második súlyos beteget is sikerült kikezelni a vírusfertőzésből.

Abe Sindzó japán miniszterelnök hétfőn közölte: a kormány szoros együttműködésben az illetékes szervezetekkel mindent elkövet azért, hogy a koronavírus-járvány ne veszélyeztesse a nyári, tokiói olimpiát, írja az MTI.

Az olimpiai játékokért felelős miniszter, Hasimoto Szeiko azt mondta,

a szervezőkben nem merült fel, hogy esetleg töröljék a július 24-én kezdődő eseményt.

„Mindenkivel szoros kapcsolatot tartunk, így a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal és az Egészségügyi Világszervezettel is, hogy meghozhassuk a megfelelő intézkedéseket” – fogalmazott Abe a parlament illetékes bizottsága előtt.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma hétfőre elérte a 361-et, a járvány gócpontjának számító Kína mellett egyre több ország jelent eseteket.

Japán eddig 20 ember megbetegedését jelezte, közülük 17-en jártak Kínában vagy kínaiak.

A járvány miatt már több kínai sporteseményt és olimpiai selejtezőtornát is töröltek, vagy elhalasztottak. A kínai női labdarúgó-válogatottat az ausztráliai Brisbane egyik szállodájában helyezték karanténba még január végén. Az eredetileg március 13. és 15. között Nankingban rendezett fedett pályás atlétikai világbajnokságotegy évvel halasztották el, ahogy a február 22-én kezdődő kínai labdarúgó-bajnokság kezdését is eltolták. A kínai Formula-E futamot március 21-én tartották volna Hajnan szigetén, de ezt is törölték.